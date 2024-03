Mientras Ryan Gosling daba uno de los mejores momentos de la temporada de premios cantando “I’m just Ken” en los Oscars, su pareja, Eva Mendes estaba mucho más cerca de lo que muchos llegan a imaginar.

La pareja lleva más de 12 años juntos, se conocieron mientras Ryan era el soltero codiciado de Hollywood y Eva la bomba latina que todos querían.

Corría 2011 y ambos se unían para “The place beyond the pines”, uno de los últimos proyectos en los que estuvo la actriz.

Esto porque cuando conoció a Ryan no sólo conoció el amor, sino que también cambió su vida para siempre saliendo totalmente del espectáculo.

Desde que decidieron estar juntos, tomaron estrategias que protegen su vida privada como en ninguna otra relación en Hollywood, con tanto ahínco que ni siquiera existen imágenes públicas de ambos.

Sin embargo, tras esa privacidad extrema existe una razón potente y que hace entender por qué Ryan Gosling y Eva Mendes decidieron estar juntos, pero jamás en público.

La pareja más discreta de Hollywood: Ryan Gosling y Eva Mendes

Ryan Gosling es una de las personas que compartió escenario con algunos de los artistas más importantes del mundo como Britney Spears, Justin Timberlake o Cristina Aguilera mientras eran niños que intentaban tener su carrera en Hollywood.

Y al igual que sus compañeros, Ryan lo logró y se consolidó como uno de los mejores actores de su generación, con una serie de películas, desde comedias románticas hasta dramas que le dieron tres nominaciones al Oscar.

Eva Mendes, por su parte, ostentaba una sólida carrera en Hollywood, aunque siempre encasillada en los papeles de “latina” debido a su ascendencia, algo que le molestaba, pero que no impedía que pudiera tomar papeles que la hicieron famosa en todo el mundo.

Todo hasta que se encontró con Ryan Gosling, comenzaron a salir y las cosas cambiaron para siempre. Eva Mendes decidió que sería él con quien armaría una familia y el actor no dudó en ser su compañero.

En 2012 la pareja fue vista por última vez en una alfombra roja, porque a diferencia de lo que todo Hollywood hace normalmente, ellos decidieron que su relación sería exclusivamente para ellos y no para las revistas o las cámaras.

Desde ahí se transformaron en la pareja más discreta del entretenimiento internacional, tanto que si no fuera por pequeñas pistas, pocos sabrían que mantienen una relación hace más de una década, formando una gran familia.

Eva Mendes lo dejó la actuación

“Me cansé de luchar por los buenos papeles”, es lo que dijo Eva Mendes respecto a por qué de un día para otro dejó de actuar, comentó Variety.

Luego de conocer a Ryan, solo pasaron un par de años y la actriz abandonó definitivamente los sets de grabación. Su último proyecto es “Lost River” de 2014, y luego solo prestó su voz para interpretar a un instructor de yoga en “Bluey”.

En ese momento comenzó a dedicarse exclusivamente a su familia, específicamente a las hijas que tuvo con el actor, Esmeralda, quien nació en septiembre de 2014, y Amada Lee, que llegó casi dos años después, en abril de 2016.

Cuando se transformó en madre junto al actor, señaló “Pensé: ‘Oh, esto es lo que se supone que debo hacer ahora’”, por lo que ser madre se transformó en su prioridad.

Aunque también trabaja, dedicándose a Skura, la marca de esponjas para lavar loza que la devolvió por momentos a la vida pública, hablando de su innovador producto.

Pero, cómo logras ser madre, empresaria y la pareja de uno de los hombres más queridos del espectáculo. La respuesta es simple, la discreción ante todo.

Tanta que ni siquiera hay imágenes de la familia o la pareja posando frente a una cámara. Las pocas que existen son siempre tomadas por fotógrafos que seguramente tuvieron un golpe de suerte ese día.

La razón por la que nunca vemos juntos a Ryan Gosling y Eva Mendes

Para muchos es curioso que Eva nunca acompañe a Ryan en sus estrenos, alfombras rojas, festivales o incluso premiaciones tan importantes como los Globos de Oro u Oscars.

Generalmente, es Mandi, la hermana del actor, quien le acompaña a los eventos importantes, además de su madre y su padrastro, quienes estuvieron la semana pasada junto a él en los Oscar. De Eva, ni rastros.

Pero, por qué lo hacen, sobre todo cuando son la pareja más esperada de Hollywood. La respuesta la entregó hace algún tiempo la misma Eva Mendes en sus redes sociales.

Según recoge The Independent, una seguidora le comentó un video que subió de su película con Ryan, donde declaró que su relación comenzó antes de que estuvieran en el set.

“Eva, quiero ser honesta contigo. Realmente espero que Barbie supere la temporada de premios solo para verte con Ryan. Lo sé, soy egoísta y probablemente soñadora, pero nunca dejaré de soñar con eso”, señaló la usuaria.

La actriz contestó,”¡Qué gran comentario! Gracias, pero no hacemos esas cosas juntos. Al igual que estas fotos que he estado publicando, solo me siento cómoda compartiéndolas porque ya están ahí, son públicas”.

Indicaba en otro comentario lo incómoda que se sentía “exponiendo nuestra vida muy privada que valoramos. Aun así me muero por hacer otra película con él”.

De esta forma dejó en claro que nunca se les verá juntos frente a una cámara voluntariamente, a menos que sea un trabajo.

Las pistas que dicen que son una gran familia

Es solo ver las redes sociales de Eva Mendes para saber que mantienen una buena relación a través de los pequeños guiños que le hace a su pareja constantemente.

Siempre tiene un momento para publicar imágenes de Ryan, desde los memes que le persiguen, hasta su canción “I’m just Ken”, con la que revolucionó al público y Emma Stone, quien llegó a romper su vestido en los Oscars.

Además, frases como “Mi Hombre, Mi Vida, Mi Amor… RG” o una gran declaración de amor junto a un gif de su reacción cuando ganó su canción en Barbie ganó el Globo de Oro.

Por su parte, Ryan, quien no tiene redes sociales, pocas veces habla de su vida privada, aunque una vez sí lo hizo, cuando ganó el Globo de Oro por su trabajo en La la land.

Cuando subió al escenario agradeció a la actriz por criar a su hija mayor, mientras esperaba a la menos y cuidaba a su hermano, Juan Carlos Mendes, quien atravesaba un cáncer que finalmente le quitó la vida.

“No llegas aquí arriba sin pararte primero sobre los hombros de una montaña”, señaló el actor en una romántica y sentida declaración, destacó Yahoo!.

Además, siempre hay detalles para Eva, como el collar que usó en la premiere de “Barbie”, una E con la tipografía característica de Barbie.

Mientras que la actriz publicó imágenes de ella en los camerinos de los Oscar, cuando le pidió a su pareja que volviera a casa y dejara a Ken.

Aunque no sabemos si pronto habrá imágenes públicas de la familia, la verdad es que este halo de misterio en torno a su relación les es cómodo y por sobre todo, un atractivo para sus seguidores que siempre están en búsqueda de más.