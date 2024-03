La pareja no asiste a eventos públicos juntos, ni tampoco posan en alfombras rojas. Tras su performance en los Premios Oscar 2024, la esposa de Gosling le dejó en claro cuáles serán sus prioridades ahora que el boom de 'Barbie' acabó.

Sin duda alguna, el live action de Barbie, protagonizada por Margot Robbie, se convirtió en una de las películas más taquilleras del último tiempo. Su éxito incluso la llevó a estar nominada en varias categorías de los Premios Oscar y tener una presentación especial de la canción I’m Just Ken, interpretada por Ryan Gosling.

De hecho, luego del icónico espectáculo musical del actor tras “Ken” en la ceremonia, la esposa de Gosling, la ex actriz estadounidense Eva Mendes, le envió un sutil recado a través de redes sociales después de acompañarlo esa noche tras bastidores.

“Ya llevaste a Ken a los Oscar. Ahora vuelve a casa. Tenemos que meter a las niñas en la cama”, escribió Mendes junto a una fotografías donde vestía parte del traje rosa de Gucci que Gosling usó durante su performance en los premios de la Academia.

El hilarante mensaje generó varias reacciones por parte de sus seguidores, el cual suma más de 350 mil “me gusta”. Aquella fue la única intervención de la ex actriz hizo sobre el exitoso rol que tuvo su marido con Barbie, pues tampoco lo acompañó en la ceremonia realizada en el teatro Dolby de Los Ángeles, donde él estaba nominado a Mejor Actor de Reparto.

La privada relación entre Eva Mendes y Ryan Gosling

Esta situación no es para nada una novedad, pues esa ha sido la tónica de ambos en este tipo de eventos. De hecho, la pareja no acostumbra a posar en alfombras rojas o acudir a los estrenos de sus producciones hace más de una década.

De acuerdo con El País, la última vez que Gosling y Mendes aparecieron juntos ante las cámaras fue en el estreno de The Place Beyond the Pines (2012), película protagonizada por ambos y donde supuestamente se habrían conocido.

Cabe mencionar que luego de iniciar su relación con el actor, Eva Mendes optó por abandonar su carrera en Hollywood para dedicarse a su propio negocio y al cuidado de las dos hijas que tienen en común. Desde entonces, se ha mantenido al margen de la vida pública.

La ex actriz ha señalado en diversas ocasiones que ambos no se sienten cómodos con ese tipo de exposición. “No nos gusta exponer nuestra vida privada que tanto valoramos”, dijo Mendes al respecto.