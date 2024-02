El comediante envió un mensaje en apoyo a la influencer, quien no dudó en mostrar la felicidad que le provocó en sus redes sociales.

El comediante temuquense Diego Urrutia se subió al escenario de “Juntos Chile se levanta” la noche de este viernes a poner una cuota de humor a la cruzada solidaria en ayuda a los damnificados por los incendios en la región de Valparaíso.

La rutina del humorista que estuvo marcada por la crítica social, sacó a colación a la influencer nacional conocida en las redes como Naya Fácil. Durante su presentación, Urrutia comparó el arresto domiciliario de Cathy Barriga por presunto fraude al fisco con la detención de la influencer este fin de semana por agresión: “El otro día la vi y me dio pena cuando estaba esposada, en cambio, la Cathy Barriga nada. La Naya con las esposas, la Cathy con el esposo, no sé qué es peor”, lanzó provocando las risas.

Sin embargo, la intervención que más conmovió a la influencer fue cuando hizo alusión a su trabajo llevando ayuda a los damnificados por los incendios. Tras hacer un llamado a aportar, dijo: “Esto es en serio chiquillos, no podemos dejar que todo el peso de esta weá (sic) se lo lleve la Naya Fácil”.

La frase provocó una ovación instantánea del público en el Movistar Arena, quienes comenzaron a vociferar el nombre de la influencer a viva voz. Y es que su labor no fue menor, puesto que a través de sus fanáticos (Facilines, como les llama) la joven logró recaudar nada menos que 30 millones de pesos en menos de cinco días.

Por si fuera poco, la influencer decidió gestionar ella misma junto a su grupo de amigos las ayudas para los afectados. Fue así que se le vio recorriendo cada supermercado mayorista que encontró, farmacias, veterinarias, además de tiendas de ropa y utensilios de cocina. Los mismos que transportó en un gran camión de 14 metros que trasladó las donaciones desde la región Metropolitana hasta la de Valparaíso. Esto además de donarle una casa a una pareja de adultos mayores con el dinero restante.

“Mira el cariño que te tienen Naya. Oye que es querida, es como la princesa Diana. Naya de Gales”, afirmó Urrutia en su rutina en referencia a la princesa británica. “Me encanta a mí la Naya, me gusta, se nota que le tienen mucho cariño. De hecho le va tan bien que podría ser concejal”, continuó Diego Urrutia.

“Vota fácil, vota Naya”, dijo emulando voz de comercial. “Yo aplaudo a toda la gente que aporta, por eso me gusta Naya Fácil, va ella misma con su camión y ayuda a la gente”, lanzó provocando los aplausos.

Fue precisamente este momento el que emocionó a la influencer en sus redes. Ahí compartió un video de sí misma viendo coincidentemente la rutina del comediante: “Recién pongo la tele y veo esto”, escribió junto al registro donde dice: “Está hablando de mí. No puedo creerlo, pero aun así no me invitaron a esto”, señaló deslizando una crítica. A lo que añadió: “Pero bueno, se agradece la causa”.

En una siguiente imagen escribió: “Bacán un poco de humor después de un día tan intenso (…) Sentí esa energía mis facilines (sic). Se me erizó la piel. Orgullosa de ser Naya Fácil. Gracias Diego”, cerró.

Cabe mencionar que durante la madrugada de este viernes la influencer fue víctima de un accidente automovilistco luego de que intentaran hacerle una encerrona en la comuna de La Florida (región Metropolitana), de la cual tuvo que escapar chocando su vehículo contra la reja de una casa.