La influencer chilena conocida en las redes como Naya ‘Fácil’ fue víctima de una encerrona durante la madrugada de este viernes, así lo comunicó ella misma a través de sus plataformas.

En los registros cargados a internet, la joven afirmó que estaba escapando de una encerrona cuando su auto súbitamente dejó de responder, por lo que su única opción habría sido estrellarse contra una casa del sector.

La creadora de contenido se trasladaba a eso de las seis horas de la mañana a una casa de la comuna de La Florida (región Metropolitana) para ser maquillada, esto, pues, tenía una entrevista importante.

En el traslado al lugar la misma Nayadeth Neculhueque era quien conducía el automóvil, a su vez iba acompañada de un amigo. Según revelaron imágenes emitidas por CHV, los delincuentes le habrían pedido a la influencer entregarle sus pertenencias de valor como aros y cadenas.

“Eran unos pendejos chiquillos, no andaban con ninguna arma… ¡Ah, no, sí estaban armados!”, relató la creadora de contenido en sus redes en evidente shock al notar como habían roto la ventana del piloto, las mismas que contaban con láminas de seguridad.

A ello explicó cómo terminó incrustada en la casa: “¿Saben por qué no pude escapar? Porque el auto no retrocedía, no sé por qué no me retrocedía y andaban con unos fierros”, razón por la que solo tenía la opción de seguir avanzando.

En el minuto que la joven relataba el momento, la dueña de la casa salió para exigirle pagar los daños, a lo que Naya ‘Fácil’ se comprometió públicamente a hacerlo, pero antes le lanzó con molestia: “¡¿Tu casa? Pudimos haber perdido la vida!, te informo, o sea te lo pagamos, tranquila, ella me dice “mira como quedó mi casa’ ¡Casi me matan!”, gritó afectada.