En una reciente entrevista a la revista Vogue, la actriz Jennifer Lawrence salió al paso por la diferencia salarial entre hombres y mujeres en la industria cinematográfica. Además, reveló cómo le afecta la prohibición del aborto en su país y sentenció que “es demasiado personal para la existencia de una mujer ver a los hombres blancos debatir sobre el útero cuando no pueden encontrar un clítoris”.

La actriz ganadora de un Oscar, Jennifer Lawrence, recientemente ofreció una entrevista donde abordó temas como el aborto en Estados Unidos y confesó que ella sufrió dos abortos espontáneos antes de ser madre.

De igual modo, habló sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres en Hollywood y declaró que “No importa cuánto haga. Aún no me van a pagar tanto como a otro tipo, ¿por mi vagina?”

Jennifer Lawrence y la brecha salarial

En 2014, una filtración de archivos de Sony Pictures reveló que Jennifer Lawrence tuvo un sueldo significativamente menor al de sus compañeros de reparto masculinos en la cinta “American Hustle”. Más recientemente, Vanity Fair informó que la actriz ganó 5 millones de dólares menos que Leonardo DiCaprio por “Don’t Look Up”.

En ese sentido, Lawrence explicó en una reciente entrevista a la revista Vogue, cree que a todos los actores a menudo se les paga en exceso, pero eso no hace que la brecha salarial sea menos frustrante.

“No importa cuánto haga. ¿Aún no me van a pagar tanto como a otro tipo, por mi vagina?”, se preguntó la ganadora del Oscar a mejor actriz en 2013.

Por lo mismo, la revista dijo que la filtración de sus fotos íntimas en el 2011, se sintieron como un castigo, como si fuera porque ella era una de las actrices mejor pagadas del mundo.

Los abortos espontáneos de Jennifer Lawrence

La protagonista de “Los Juegos del Hambre”, también reveló que sufrió dos abortos espontáneos antes de dar a luz a su hijo en febrero pasado. Explicó que quedó embarazada a los 20 años y “tuvo un aborto espontáneo sola en Montreal” antes de poder abortar.

Su segundo episodio lo vivió cuando volvió a quedar embarazada durante el rodaje de “Don’t Look Up”, contó.

Justamente por esto es que dice haber sentido indignación por la anulación de Roe v. Wade, el histórico fallo sobre el aborto que derogó la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Así, dijo ser consiente de que no todas las personas viven el proceso del mismo modo. “Tuve un gran embarazo. Pero cada segundo de mi vida fue diferente. Y a veces pensaba: ¿y si me obligaran a hacer esto?”.

La política y su familia

Durante la entrevista, Jennifer Lawrence también relató que trató de reparar la ruptura familiar después de dar a luz a su hijo, pero que el fallo de la Corte Suprema complicó las cosas.

“Trabajé muy duro en los últimos cinco años para perdonar a mi papá y a mi familia y tratar de entender: son diferentes”, explicó. “He intentado superarlo y realmente no puedo. Ya no puedo tratar con personas que no son políticas. Vives en los Estados Unidos. Tienes que ser político. Es demasiado terrible. La política está matando gente”.

“Es demasiado personal para la existencia de una mujer ver a los hombres blancos debatir sobre el útero cuando no pueden encontrar un clítoris”, sentenció Jennifer Lawrence.