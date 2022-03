El mismo trabajo por la mitad del dinero: Así se ve la brecha salarial en el cine y la televisión

El problema de diferencia entre los sueldos de actrices y actores ha ocurrido en éxitos del cine de Estados Unidos así como en la televisión chilena. Sin embargo, poco a poco esta problemática ha disminuido en el área dramática de los canales.

Al hablar de actores del cine y la televisión, muchos piensan en la popularidad que tienen y se asume que al momento de realizar series o películas dichos rostros se llenan los bolsillos de sobremanera. No obstante, en este mundo también existe la brecha salarial por género.

Son muchas las actrices que ven infravalorado su trabajo ante actores que tienen roles muy similares a los suyos.

La brecha salarial entre actores y actrices en Chile

En uno de los grandes éxitos de Mega, Pituca Sin Lucas se reveló un hecho al respecto. En 2017 Álvaro Rudolphy obtuvo 22 millones de pesos mensuales por estar en la teleserie, mientras que Paola Volpato, la gran protagonista de la ficción, obtuvo 7.5 millones.

La historia volvió a repetirse en Pobre Gallo y en Perdona Nuestros Pecados. En esta última, Ximena Rivas acabó teniendo una polémica salida luego de que el canal se negara a darle un aumento de sueldo.

Fue entonces que Rivas reveló una brutal brecha salarial en el elenco. “Es que era tal cual, eran nueve veces más. Yo trabajaba con actores al lado mío ganando nueve veces más que yo”, señaló Rivas.

“En esta producción particularmente, eran 28 millones versus el más bajo: 600, 800 mil pesos”, puntualizó entonces.

En 2016 la actriz Mariana Loyola charló aquel tema con La Tercera, asegurando que “en televisión las actrices ganamos la mitad de lo que gana un actor. Si un rostro hombre gana 20, la mujer gana 10. Aunque los papeles sean igual de protagónicos”, según consignó Chilevisión.

De igual forma, Mane Swett comentó a SQP ese mismo año que entonces ella ganaba 12 millones de pesos, mientras que su pareja televisiva, Jorge Zabaleta, ganaba 18 mensuales. “Trabajamos igual, pero siempre ha habido esa diferencia. Todavía ocurre no solamente en actores, si no en miles de trabajos”, dijo Swett.

De acuerdo a la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, “ahora, para lástima del gremio, el cierre de áreas dramática hizo que los sueldos se nivelaran, pero para abajo”.

En conversación con BioBioChile, la profesional recalcó que actualmente “son muy pocos actores los que mantienen sus sueldos millonarios de los que se habló bastante hace unos años atrás” debido a la crisis de la industria.

Antes, según explicó la comunicadora, los también llamados “galanes” eran los mejores pagados de la industria.

“Ese era un tema que las actrices pelearon por mucho tiempo: la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres. Y es algo real, siempre los hombres estaban dentro de los mejores pagados del área dramática de los canales”, recordó.

“Benjamín Vicuña, Álvaro Rudolphy, Francisco Pérez-Bannen… Ellos eran siempre los mejores pagados, ganaban más que las mujeres, y hablamos de mujeres que tenían el mismo rol protagónico”, puntualizó.

“Ahora esos sueldos se nivelaron. Ahora hay mayor igualdad en los sueldos de entre hombres y mujeres, pero no son las cifras millonarias que eran antes. Simplemente se niveló para abajo”, cerró.

Un problema en Hollywood

Y no es sólo un caso de Chile. En 2019, Ellen Pompeo, protagonista de Grey’s Anatomy, comentó a la revista Variety que durante las primeras temporadas del programa recibía la mitad del sueldo de quien interpretaba a su pareja, Patrick Dempsey.

“Le pagaban casi el doble de lo que yo cobraba al inicio. Tenía una cotización de televisión y yo nunca había hecho televisión”, dijo entonces Pompeo. La actriz aseguró que no sabía qué tan grande era la brecha salarial hasta que el elenco comenzó a negociar sus contratos en la tercera temporada.

De acuerdo al Huffington Post, la clásica película del matrimonio espía, Sr. y Sra. Smith, también mostró un problema similar. Y es que, aunque las grandes estrellas de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt, estaban en la cima de su popularidad, Pitt se llevó 20 millones de dólares por su papel, mientras que su ahora exesposa sólo obtuvo la mitad.

La historia volvió a repetirse en House of Cards en 2016, la película Amigos con derechos del 2011, así también como en la clásica X Files donde, aunque todas las cintas tenían a una pareja de protagonistas, la mujer ganó menos por el mismo trabajo.

De forma mas reciente, Variety informó a finales de año los sueldos más altos de diferentes rostros de Hollywood. Entre ellos, Leonardo DiCaprio aparecía con un sueldo de 30 millones de dólares por el protagónico de Don’t Look Up.

Sin embargo, más abajo en el ranking, Jennifer Lawrence había ganado 25 millones de dólares por la misma cinta. De todas formas, Lawrence no denunció una diferencia por su género, sino que valoró la popularidad de DiCaprio para atraer taquilla.

“En otras situaciones, por lo que he visto y estoy segura de que otras mujeres en la fuerza laboral también han notado, es extremadamente incómodo preguntar sobre la igualdad salarial. Y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es disparidad de género, pero no pueden decirte qué es exactamente”, comentó la actriz a Vanity Fair.

En 2015, Lawrence apareció en las portadas de medios estadounidenses con una carta abierta respecto a la brecha salarial. En su escrito, acusó que a ella y a Amy Pascal le pagaron bastante menos que a sus compañeros de reparto en American Hustle.

De igual forma en la cinta Silver Linings Playbook (El lado bueno de las cosas), proyecto donde logró ganar su primer Óscar, ganó menos que su compañero Bradley Cooper.

“Mentiría si dijera que el querer agradar influyera en mi decisión de cerrar un buen trato. No quería parecer ‘difícil’. En ese momento parecía una buena idea, hasta que vi la nómina en Internet y me di cuenta de que los hombres con los que trabajaba no se preocuparon por parecer ‘difíciles’“, relató entonces.