Aún no pasan 10 años desde que vimos a Margot Robbie brillar por primera vez en un gran éxito de Hollywood: “El Lobo de Wall Street” fue la película que la encumbró a estrella del cine.

Desde ese momento, la australiana se posicionó en la industria como una de las actrices revelación y su carrera solo fue en alza, logrando papeles en los que pudo desarrollar el drama, pero sin dejar de lado la comedia, que se refleja en uno de sus más icónicos papeles, Harley Quinn.

Este 2022 vino movido para Robbie, que pronto se aventura a estrenar “Amsterdam”, el film que marca la vuelta al cine de David O’Russel.

Pero sin duda alguna, es Barbie el papel que tiene por las nubes a Margot, un rol por el que cobró 12,5 millones de dolares y que la posicionó como la actriz femenina mejor pagada de Hollywood, claro que por debajo de 17 hombres.

La carrera de Margot Robbie comenzó a tomar relevancia en su Australia natal, cuando logró que el papel de Donna en “Neighbours” se extendiera por más de un capítulo.

Sin embargo, Robbie quería algo más y decidió que Estados Unidos sería el lugar perfecto para lograrlo, por lo que emigró para trabajar en la industria del entretenimiento más competitiva del mundo.

De inmediato logró un papel importante, se trataba de la serie “Pan Am” que recreaba la historia de las tripulantes de la extinta aerolínea del mismo nombre. Trabajó con renombrados actores de la industria como Mike Vogel, David Harbour o Christina Ricci, con quien también vivió una temporada, contaba a Jimmy Fallon.

Aunque la serie solo duró una temporada y fue cancelada, la carrera de Robbie se consagraba cuando Martin Scorsese la eligió para ser la Naomi Lapaglia en “El lobo de Wall Street” junto a Leonardo Dicaprio. Fue ese el papel que la puso en el radar de Hollywood, del que nunca volvió a salir.

Luego, solo vinieron éxitos, “Suit Francesa”, el film en el que conoció a su marido, Tom Ackerley, “Focus: Maestros de la Estafa” con Will Smith, “Yo, Tonya” que le dio su primera nominación al Oscar y como no, interpretar a Harley Quinn, la villana de DC Comics que explota su lado más cómico y acrobático.

Aunque esos son solo un par de proyectos en los que trabajó desde que se hizo un espacio en Hollywood, considerando que desde 2011 no ha dejado de trabajar incansablemente como actriz.

Pero no sólo eso, en 2014 decidió junto a su marido, Josey McNamara y su amiga de infancia Sophia Kerr fundar “LuckyChap Entertaiment”, su propia productora con la que se atrevió a realizar ambiciosos proyectos como “Yo, Tonya”, “Birds of Prey” o “DollFace”.

La carrera de Robbie es excepcional, logró trabajar en grandes producciones, sin dejar de lado los proyectos independientes.

Pero, quien pensaría que la chica que confesaba en The Tonight Show que hace solo unos años sacó papel higiénico de la habitación de una amiga en un hotel, para llevarlo a casa, se convertiría en la actriz mejor pagada de Hollywood.

Esto porque por su interpretación en “Barbie”, la rubia consiguió que le pagaran 12,5 millones de dólares, una cifra equivalente a más de 1.120 millones de pesos chilenos y que la posiciona en la lista de los actores que más cobran por su trabajo.

El listado lo presentó Variety hace algunos días, donde mostró a los 26 actores mejor pagados de la industria, donde solo hay 5 mujeres.

Le siguen Millie Bobby Brown, la estrella de “Stranger Things” que cobró 10 millones de dólares por volver a intepretar a Enola Holmes para Netlix, Emily Blunto que cobró 4 millones de dólares por participar de “Oppenheimer”, Jamie Lee Curtis que recibirá 3,5 millones de dólares por “Halloween Ends” y Anya Taylor-Joy quien al final de la lista queda con 1,8 millones de dólares por participar en “Furiosa”.

La actriz australiana está en el mismo lugar que su co-protagonista en la película, Ryan Gosling, quien cobró la misma suma de dinero por su participación en el film.

Robbie logró su cometido, cuando emigró desde Australia y declaraba a El Paísque “por supuesto que soy ambiciosa. Mi carrera es mi motivación. Llegué a Estados Unidos con un plan y sigo mirando adelante”, por lo que se espera que luego de este 2022, brille y logre cobrar mucho más por su trabajo.

Si bien Margot Robbie es la actriz mejor pagada de este 2022, hay un detalle muy importante en el listado general que entregó la revista Variety.

La rubia está en la posición 17 del listado, encabezado por Tom Cruise, que es una excepción a la regla con lo que factura por su participación en “Misión Imposible” y sus contratos con los estudios para los que trabaja, embolsando 100 millones de dólares a su cuenta.

Luego vienen actores como Will Smith, que pese al escándalo de los Oscar, se queda con 35 millones de dólares por participar en “Emancipation” y luego Leonardo Dicaprio, que cobrará 30 millones por estar en “Killers od the Flower Moon”.

A la lista se suman otras estrellas como Brad Pitt, Dwayne Johnson, Will Ferrel, Chris Hemsworth, Vin Diesel, Tom Hardy o Joaquin Phoenix, quien ganará 20 millones con “Joker 2”.

Y aunque hay actrices con carreras sólidas en la industria de Hollywood, no alcanzan a los montos que cobran los cabecillas de las listas, lo que denota que aún existe una brecha salarial importante respecto del pago a mujeres.

Una práctica que hasta algunos años era algo normal, cuando incluso a hombres que mantenían papeles secundarios les pagaban más que a las protagonistas mujeres, que se llevaban gran parte del trabajo.

Esta situación fue denunciada por el movimiento “Time’s Up”, que cuenta entre sus miembros más renombrados a profesionales como Jennifer Lawrence, Patricia Arquette, Emma Watson, Diane Keaton, Charlize Theron y Salma Hayek, quienes levantaron esta situación en favor de todo el género, comentó Infobae.

Margot se hizo famosa en Australia cuando consiguió el papel de Donna, una adolescente que era parte de “Neighbours”, la serie australiana en la que trabajó desde 2008 hasta 2011.

La serie, que logró estar 37 años al aire, finalizó la grabación de su última temporada en junio de este año, temporada en la que también estará Robbie.

De acuerdo a lo que informó The Hollywood Reporter, la australiana grabó su participación desde Los Angeles, Estados Unidos, y se unirá a otras estrellas que participaron de la telenovela como Kylie Minogue, Guy Pearce, Natalie Imbruglia y más.

La noticia fue revelada por la producción de la serie a través de su cuenta de Twitter, donde indican que la nominada al Oscar vuelve a sus orígenes para la despedida de la serie.

Surprise! 👀

You didn’t think we were done did you?!

We’re thrilled to share that Margot Robbie, Jesse Spencer, Delta Goodrem, Kym Valentine and Carla Bonner will all make an appearance in our finale! 🎉 #CelebratingNeighbours pic.twitter.com/KjzoLDKvx6

— Neighbours (@NeighboursTV) July 23, 2022