Momentos de profundo dolor está pasando el actor venezolano Édgar Ramírez, conocido por su trabajo en Jungle Cruise, quien perdió a tres parientes el pasado fin de semana debido al coronavirus.

En una publicación de Instagram Ramírez indicó que se trata una tía, un tío y un cuñado, quienes residían en Venezuela y no habían podido vacunarse contra la COVID.

“Solo este fin de semana pasado perdí a tres familiares por COVID-19. Mi tía Lucy el sábado, mi tío Guillermo el domingo y el cuñado de mi tía, Rafael, el lunes. Ya había perdido a uno de mis mejores amigos, Laureano, hace 4 meses. Ninguno de ellos había sido vacunado. Ninguno tuvo acceso a una vacuna en Venezuela, donde murieron”, expuso en redes sociales.

“No soporto el vacío en el pecho, este sabor metálico en la boca, este paralizante dolor de cabeza que no me suelta… Estas olas de desesperanza que me niego a dejar arraigar en mi alma”, agregó.

En este sentido, el actor criticó la situación que se está dando en Estados Unidos en el contexto de la vacunación, donde millones de personas no han querido inocularse.

“Mientras tanto, en los Estados Unidos, una gran cantidad de personas lamentablemente están dispuestas a rechazar la vacuna que mi familia habría tomado en un instante, de la misma forma que millones de personas en todo el mundo, que simplemente no tiene acceso a una”, indicó.

Hay que señalar que, días días antes, Ramírez había confirmado en redes sociales la muerte de su abuela debido a la COVID. Ella tampoco se había vacunado.

“Mientras mi familia y millones de personas pasan por la pesadilla de perder a sus seres queridos porque no hay suficientes vacunas, mi esperanza es que cualquiera que pueda vacunarse lo haga hoy”, sentenció.