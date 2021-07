Un video de Justin Bieber donde supuestamente le grita a su esposa Hailey Bieber, se había viralizado en redes sociales, desatando rumores de maltrato en la pareja.

Frente a tales especulaciones la modelo salió a desmentir la situación a través de Instagram. “Recordando lo increíble que fue el fin de semana pasado. Lo pasé de maravilla rodeada de tanto amor”, comenzó.

Hailey estaba haciendo referencia a su paso por Las Vegas, donde acompañó a su esposo quien se presentó en varios clubs nocturnos.

“Cualquier otra narrativa flotando es más que falsa. No alimenten la mierda negativa”, añadió.

En el comentado clip, que fue reproducido más de un millón de veces antes de ser bajado de Tik Tok, muestra a la pareja siendo escoltada por los pasillos de un hotel y seguida por un grupo de personas.

En un momento, el video capta al músico haciendo un gesto con su mano y, al parecer, gritando a la modelo de 24 años.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ

— Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) July 11, 2021