Hace tres años apareció una mujer indigente en Argentina que sorprendió por el parecido con la madre del cantante mexicano Luis Miguel, por lo que se levantaron sospechas de que podría ser de ella de quien se trataba.

La madre del artista desapareció en 1986 sin dejar mayores rastros y de cuyo paradero no se tiene claridad. Sin embargo, luego de conocer la historia de Honorina Montes, una mujer que vivía en la calle y que coincidía con las características de Marcela Basteri, se inició una investigación judicial, que duraría hasta hoy.

No obstante, y luego de varias pericias que incluyeron análisis de ADN, la Justicia argentina determinó que dicha mujer no tenía ningún vínculo sanguíneo con el Sol de México, según detalla el medio La Nación.

Claudia Irraheta, una de las personas que lideró la investigación en Argentina para comprobar si existía o no relación alguna entre Montes y el cantante, criticó duramente el “show” mediático que se generó ante la posibilidad de haber encontrado a la madre del artista.

“Estoy acá para celebrar y para decir que se hizo justicia con Honorina Montes y también a Marcela Basteri y Luis Miguel. Estaban jugando con algo muy delicado que es la suplantación de identidad; se lo hicieron a Honorina para ponerle una que no le corresponde”, sentenció Irraheta al medio antes citado.

Además, agregó que “me llamó la atención que las primas de Luis Miguel digan que no les interesa y sí les interesa porque están en televisión hablando de él”, con respecto al manejo que la familia del artista tuvo frente a las cámaras.

En agosto del año pasado apareció Flavia Basteri, prima de Luis Miguel, quien pidió a la Justicia que se le realice un examen de ADN para determinar si era su tía perdida. Para ese entonces, Honorina había sido internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano de la ciudad de Buenos Aires.

“Es una mujer hermosa, súper dulce y que te mira con esos ojos que te dicen ‘Soy yo, pero no lo puedo decir’. Ella me ha dicho cómo ha pasado desde España a la Argentina, cosas familiares que hemos vivido y que mi papá me ha contado y que sólo sabemos nosotros“, fueron los dichos de Flavia a los medios internacionales.

Irraheta aseguró que “tenemos pruebas al 100% de que esta mujer es Honorina Montes (…) Creo que él debería pedir perdón a todas las personas que lastimó con esta mentira. Primero a ella y su familia, luego a la familia de Marcela y a Luis Miguel”.

La investigadora concluyó que su análisis del caso no se debe a seguir aumentando el morbo en torno a la desaparición de la madre del cantante, sino que no continúen las especulaciones que por más de tres años aseguraron que aquella mujer indigente, era Marcela Basteri.

Con respecto a la vida y relación de Luis Miguel con su madre, esta historia será abordada durante la segunda temporada de la serie del cantante, emitida por la plataforma Netflix.