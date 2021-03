Seis años han pasado desde que la cantante estadounidense Madonna lanzó su álbum Rebel Heart y continúa generando, a su más puro estilo, repercusiones. Una mujer la acusa de haber usado una captura de su cuerpo para promocionar el disco.

Se trata de la joven tiktoker identificada como Amelia Goldie, quien expuso en su cuenta de la red social que el equipo de la intérprete de Everybody y Superstar sobrepuso el rostro de la celebridad en una imagen sin su consentimiento.

“Cuando Madonna publica una foto de sí misma en Instagram para promocionar su álbum, pero en realidad es tu cuerpo (no estoy bromeando)”, acusó en TikTok.

A pesar de la viralización del video, la fotografía continúa en la cuenta de Madonna.

En tanto, ni ella ni su equipo se han referido a la acusación.

En conversación con el portal Buzzfeed, Amelia contó que al comienzo pensó “que era una broma”, pero todo cambió al chequear las fotografías de Madonna en Instagram.

La joven agregó que no guarda resentimientos, pero que “si vas a jugar con el cuerpo de otra persona como si fuera tuyo, merecen ser mencionados”.

Tras ser consultada sobre qué ocurriría si recibe, finalmente, sus créditos, manifestó que “definitivamente me reiría y diría que me siento halagada, ¡pero por supuesto que desearía que me acreditaran!” .

Mira el video a continuación: