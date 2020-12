Sí, aunque no lo creas, Macaulay Culkin, el protagonista de “Mi pobre angelito”, ese clásico navideño que seguro volviste a ver esta semana en televisión ya tiene 40 años y se encamina a los 41.

El actor, que a los 10 años se convirtió en una súper estrella, vivió la fama y el éxito, sin embargo, en su adolescencia decidió exiliarse del espectáculo con una “discreta” vida que se ha permitido exponer en esporádicas ocasiones.

Se le considera una de las personalidades más reconocibles de Hollywood, como pocos es una marca registrada y pese al paso de los años y su alejamiento del espectáculo, continúa gozando de una popularidad que sólo grandes como Leonardo Dicaprio pueden ostentar.

El niño infeliz de Hollywood

Llegó a tener una fortuna de más de 43 millones de dólares cuando era sólo un niño; sin embargo, eso nunca garantizó su felicidad. Tanto así que incluso vivía en una mansión, pero dormía en el sillón de ésta para que no se le subieran los humos a la cabeza.

Comenzó su carrera a temprana edad, cuando su padre, Kit Culkin, un frustrado actor de teatro paseó a sus hijos por todos los castings que pudo hasta que le tocó el turno a Macaulay, quien resultó ser la moneda de oro que necesitaba para sacar a su familia con 7 hijos del departamento de 2 habitaciones en el que vivían en Nueva York.

“El encanto del pequeño rubio junto a su impecable memoria para recordar textos lo llevaron al teatro cuando tenía sólo 4 años y a los 9, en 1991, protagonizó la película que lo llevó a la cúspide de Hollywood: ‘Mi Pobre Angelito"”, destacó El País.

“Kevin McCallister” le dio a Kit Culkin el poder de negociación que cualquiera habría querido en la industria. En 1991, el padre de Macaulay pasó de cobrar casi 300 mil dólares por película a un millón de dólares, cifra que firmó para que el prematuro actor protagonizara la éxitosa “Mi primer beso”.

El resto es historia: 14 películas en sólo 6 años rodó el niño prodigio de Hollywood, siempre bajo la atenta mirada y negociación de su padre, quien era capaz de enfrentarse a los grandes estudios que cedían a sus peticiones con tal de tener en sus filas al pequeño intérprete.

Para 1994 el éxito que seguía al niño se comenzó a esfumar y con eso, vinieron los problemas. The New York Times ya había revelado “el acoso, la extorsión y el chantaje” que realizaba a los estudios Kit Culkin, denunciado por el productor Arnon Milchan.

En entrevista con Ellen Degeneres, el interprete declaró respecto de esa época de su vida: “Sí, estaba cansado para ser honesto, hice 14 películas en 6 años, es mucho (…). Estuve mucho fuera de casa, estaba fuera de la escuela, necesitaba algo más, necesitaba crecer y desarrollarme como persona. Tenía muchas ganas de ir a la escuela secundaria” .

También comentó en el show las exigencias que le imponía su padre, como grabar un capítulo completo de Saturday Night Live sin tarjetas que le ayudarán a recordar sus textos, algo que usualmente realizan las personalidades que participan en el programa de NBC. “Mi padre insistió en eso, así que tuve que memorizar todo el episodio”, contó a Degeneres.

En entrevista con Marc Maron para el programa de radio “WTF”, señaló respecto de su padre: “Era un mal hombre, una persona violenta, tanto emocional como físicamente. Era un mal tipo, un abusador. Era alguien muy complicado”, indicó El Comercio.

Matrimonios disueltos

Los problemas familiares eran una situación normal en la vida de Macaulay. Para 1995, Kit Culkin y Patricia Bentrup, los padres del joven que nunca se casaron, se separaron y pelearon por la custodia de sus hijos que también tenían carreras en Hollywood, aunque no al nivel del intérprete de Kevin McCallister.

Sus padres, que sólo vivían del la representación de la carrera de sus hijos, sacaron toda la batería de acusaciones para quedarse con la custodia y representación de los pequeños.

Según consigna El País, Patricia informó agresiones, infidelidades y alcoholismo por parte de su pareja, mientras que Kit negó todo, y muy a su estilo déspota, amenazó con sacar a Kieran Culkin de una producción.

En medio del escándalo, con sólo 15 años, Macaulay contrató un abogado para que bloqueara el acceso de sus padres a su cuenta bancaria y así proteger la fortuna que consiguió cuando cobró hasta 10 millones de dólares por proyecto cinematográfico, pero que no pudo ver hasta los 18 años, consignó Vanity Fair.

Esta situación implicó que cortara relación con sus padres, incluso con Kit, con quien hasta hoy no habla. La emancipación significó que pudo tomar decisiones como contraer matrimonio a los 17 años, con la actriz Rachel Miner, una joven que había conocido en la secundaria y con la que se comprometió a los pocos meses.

Dos años después, la pareja se divorció y los escándalos llegaron: en 2004 el joven fue detenido por posesión de marihuana y tranquilizantes sin receta, sembrando rumores sobre sus excesos.

Su amigo Michael Jackson

Al mismo tiempo, el actor mantenía una cercana relación con Michael Jackson, el cantante que se convirtió en su mejor amigo cuando tenía sólo 11 años para luego transformarse en el padrino de Paris, hija del Rey del Pop.

La relación que mantuvieron resulta inquietante, luego que aparecieran múltiples denuncias de pedofilia contra elmúsico. Sin embargo, Culkin no dudó en defender a Jackson en una entrevista con la revista Esquire.

El actor señaló respecto de las acusaciones al cantante: “Voy a comenzar con una frase, que no es una frase, es la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y especialmente en este crítico momento hoy en día, no tendría ninguna razón para callarme nada. El tipo falleció. En todo caso, no voy a decir que fuera elegante o algo así, pero este es un buen momento para hablar. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría sin problemas. Pero no, nunca vi nada; nunca hizo nada”.

Además, indicó que la última vez que vio a su amigo fue en un baño público del Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara en 2005, donde Culkin testificó como testigo en el juicio contra Jackson. En ese momento, el cantante le dijo “Mejor no hablemos, no quiero influir en tu testimonio”, se abrazaron y nunca más se volvieron a ver.

Actualmente mantiene una estrecha relación con Paris, con quien comparte la manía de robar cucharas de restaurantes, bares y cafeterías e incluso, tienen un tatuaje de cuchara en su antebrazo.

Culkin le advirtió a Paris sobre la vida pública, indicándole: “No te olvides de hacer el tonto, no te olvides de aprender sobre esta experiencia, y no te olvides de llevar algo bajo la manga”.

No tengo que trabajar…

Pese a que intentó volver al espectáculo con esporádicas participaciones en películas o series de televisión, nunca tuvo el éxito que mantuvo en su infancia; sin embargo, tampoco lo necesitó.

El actor, que en algún momento llamó la atención por su extrema delgadez cuando se publicaba que gastaba hasta 6.000 dólares mensualmente en heroína, mantiene una vida normal, aunque sí ha gastado pequeñas fortunas intentando encontrar qué lo hace feliz, destaca GQ.

En conversación con Ellen Degeneres, el actor confesó que a los 18 años entendió que no debía volver a trabajar, heredando la fortuna de un niño que trabajó muy duro. Eso le “permite tratar todo como un hobby de verdad, no tengo que hacer nada para mi cena (…). Puedo hacer todo tipo de proyectos, lo que quiera, escribiendo, pintando o un sitio web”.

Sus proyectos más conocidos son su banda musical The Pizza Underground (con el que rendía homenaje a la pizza y a The Velvet Underground) y su podcast, Bunny Ears, del que es director ejecutivo y editor. El podcast trata sobre cultura pop y estilo de vida, parodiando a Goop, la web de Gwytneth Paltrow.

Hace un par de años volvió a la palestra para trabajar con Google en un comercial que lo devolvió al papel que le brindó la gloria: “Kevin McCallister”. Allí, recreó algunas escenas de la película para promocionar Google Assistant.

En el ámbito personal, el actor mantuvo una extensa pero discreta relación con la actriz Mila Kunis, que duró 9 años. La actriz señaló respecto al periodo con el actor: “Siempre generaba una intensa atracción, los fans se ponían a gritar cada vez que lo veían”. En 2010, Kunis terminó con la relación.

Actualmente el actor está emparejado hace 3 años con Brenda Song, ex chica Disney. Culkin declaró en su podcast al respecto: “”Voy a tener niños monísimos. Ella es asiática, así que voy a tener pequeños bebés asiáticos. Va a ser adorable, un montón de pequeños como Sean Lennon corriendo por toda la casa, lo estoy deseando” consignó El País.

El actor continúa manteniendo un perfil discreto, más aún en esta época, que bautiza como su temporada oficial, cuando menos quiere salir de casa, considerando que mantienen un rostro lozano, casi idéntico al que mantuvo en su niñez y que causó sensación en la competitiva industria de Hollywood.