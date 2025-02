“Love is in the air” dice la canción de John Paul Young, y qué mejor fecha encaja con esta letra que hoy 14 de febrero día de San Valentín.

Por ello, se vuelve común ver a personas comprando y regateando regalos “de última hora” para sus parejas, en una forma de expresar amor y aprecio.

Y no lo decimos nosotros, sino Transbank, que reveló cuáles son tanto las preferencias de las personas al comprar como también los horarios en los que se realizan: al salir de la oficina, en el mismo día y con una serie de productos y experiencias como las preferidas de las personas enamoradas.

¿Qué (y cuándo) compran los chilenos para San Valentín?

Teniendo los datos de 2024, Transbank señaló que el “peak” de febrero fue justamente el 14 de febrero, que el año pasado fue un miércoles.

El top tres de regalos fue -para sorpresa de nadie- liderado por los dulces. Las transacciones relacionadas a estas compras creció un 103%, mientras que los montos de venta se dispararon un 182%.

Y respecto a los horarios, la mayor cantidad de compras se dio entre las 18:00 y 19:00, es decir, después de salir del trabajo.

Según la última versión de la encuensta 5C de Cadem, las marcas de chocolates que más se asocian al “amor” en Chile son “Sahne-Nuss” (11%), La Fête (8%) y Ambrosoli (6%).

Por otro lado, las flores también destacaron e incluso presentaron el mayor crecimiento del mes, con una explosión del 480% en transacciones y 437% en ventas. Y si bien los horarios son similares, el comportamiento de mayores ventas comenzó desde el 13 de febrero.

En tercer lugar, destacaron las joyas y relojería, que tuvieron un incremento del 93% en transacciones y 123% en ventas. Pero, contrario a los segmentos anteriores, la mayoría de compras fue entre las 12:00 y 14:00 horas del 14 de febrero (horarios de almuerzo).

Con todo, desde Transbank destacan que más allá de lo material, las experiencias como ir al cine o a comer a un restaurante siguen destacando como panorama del 14 de febrero.

Por parte de los cines, se registró “un crecimiento de 60% en transacciones y 41% en montos de venta en 2024 -si se comparan con un día normal del mismo mes-“, mientras que los restaurantes “aumentaron en un 45% y 77%, respectivamente”.

Y sobre los horarios para ir a ver películas, las parejas prefieren entre las 18:00 y 21:00, mientras que una comida en restaurantes destacan tanto alrededor de las 14:00 como entre las 20:00 y 23:00 horas.