¿Qué harías si te llega al correo una deuda que debiste pagar hace 123 años? probablemente, aún no nacías. Y, aunque es de no creer, pasó en el norte del país.

Un particular correo llegó a contribuyentes en los alrededores de Coquimbo por parte de la Tesorería General de la República (TGR), en el cual se les notificaba que tenían una deuda con la institución estatal… vencida hace 123 años.

Uno de ellos, Carlos Ruiz, contactó a BioBioChile para contarnos su preocupación luego de recibir un correo con una deuda fiscal por 31.537 pesos, indicando que su pago estaba vencido desde el primero de enero del año 1900. Extrañado, pidió un certificado de deuda vigente que confirmó el monto y fecha.

Preocupado en un principio por los intereses que tal deuda podría generar, tras las primeras consultas Ruiz acabó por tomárselo con humor. “Es una fecha irrisoria, pero hay muchas otras personas que sólo la ven y pagan nomás, asustados”, aseguró, basado en conversaciones con otros usuarios mediante WhatsApp.

BioBioChile consultó a la Tesorería General, donde aseguran que la inusual fecha es en realidad un “código interno de la TGR”, para indicar una deuda que no tiene fecha de vencimiento. También afirman que no se altera el monto de la deuda… así que no, no se acumulan intereses ni multas por 123 años.

Además, desde la TGR agregaron que en adelante acompañarán una nota en dicho certificado, donde se explicará el significado de la inusual fecha, para así evitar el desconcierto en quienes reciban esta información.

¿Recibiste también una deuda “centenaria”?

Si al consultar tu certificado de deuda te encuentras con esta fecha, no te asustes. Desde Tesorería recomiendan ingresar al centro de ayuda en su sitio web. También puedes comunicarte vía telefónica al 600 4000 444, para así dilucidar toda duda (y deuda).