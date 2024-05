Miguel Acuña reaparecerá en televisión en el próximo capítulo de Podemos Hablar, luego de haber sido desvinculado de Canal 13. El hecho se dio tiempo después de protagonizar un accidente cuando manejaba en estado de ebriedad.

En un adelanto, al que tuvo acceso BioBioChile, se confirmó que Acuña realizará un mea culpa por aquel suceso.

“Se produjo esta situación, yo no he hablado de este hecho, solamente me referí en las redes sociales. He guardado silencio y acá no hay dos verdades, no hay excusas”, indicó.

“No hay ninguna excusa que valga, yo vengo a primera instancia y tal como se produjo este lamentable hecho, aquí hay personas afectadas y esas son las principales víctimas de esta situación y por supuesto les reitero mis disculpas y les pido perdón por lo que ocurrió”, agregó.

Fue tras aquello que Julio César Rodríguez le preguntó si, en ese momento, estaba bajo los efectos de alguna sustancia.

“Estaba medicado ese día y la imagen que vemos, la he visto súper pocas veces, me duele, me duele mucho, pero sabes que Julio César, yo me propuse regresar a trabajar y también me propuse por supuesto de una manera, estar con las personas que habían sufrido el accidente”, aseveró Acuña.

Sobre el final, también se refirió a la determinación que tomó Canal 13 en ese momento, teniendo en cuenta que él era de los rostros más antiguos de la estación.

“Me preparé todo este tiempo para volver, la primera cosa que se me dijo del canal es que yo seguía, no se sabía en qué instancia, entonces tuve seis meses. No quería salir, no di ningún tipo de declaración”, expresó.