A PedidosYa se le multó luego que en una fiscalización se reportara que un repartidor no contaba con implementos de seguridad (casco, rodilleras, entre otros). Sin embargo, esa persona nunca prestó servicios para la App. Las mochilas distintivas que usan son muchas veces vendidas por Internet.

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo anuló una multa que se impuso en contra de la aplicación móvil de reparto PedidosYa.

Esa sanción se le había aplicado luego que la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago realizara, de forma aleatoria, una fiscalización a los repartidores que se encontraban en el patio de comidas de un mall ubicado en la capital.

En esa fiscalización, los funcionarios de la Inspección del Trabajo estaban verificando que los colaboradores de la aplicación contaran con sus antecedentes de vinculación con PedidosYa; y junto con eso, portaran los elementos de seguridad que les debe proporcionar la empresa (casco, rodilleras, entre otros).

Fue en ese contexto que dialogaron con un hombre de iniciales J.G., el cual no tenía ninguno de los elementos de seguridad, pero sí la mochila distintiva de la firma de delivery.

Ante ello, la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago impuso una multa por incumplimiento a la empresa, la cual reclamó y logró revertir la situación.

“Al no encontrarse establecida la calidad de trabajador de la empresa del señor J.G., entiende el tribunal que efectivamente la reclamante (Inspección del Trabajo) incurrió en un error, siendo la infracción inexistente, no pudiendo exigírsele a la empresa la documentación de una persona que no ha prestado labores para la fiscalizada, lo que conllevará a dejar sin efecto” la multa, sostuvo el fallo.

En el mismo fallo se detalló que en Internet hay personas que venden las mochilas distintivas de las aplicaciones de reparto. De hecho, como prueba en este caso se adjuntaron imágenes de ese implemento en venta en el portal MercadoLibre.

Sobre eso último, existen acusaciones de que delincuentes se “disfrazan” de repartidores para cometer delitos. Se ha emplazado a las autoridades para que exista, por tanto, una mayor regulación al respecto.