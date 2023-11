Un posible fraude por US$159,6 millones, que involucraría a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y la empresa canadiense Methanex, está en la mira de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado.

En específico, la polémica se cierne sobre los contratos de venta de gas natural de la estatal chilena a la compañía norteamericana, donde los menores precios acordados habrían producido un “menoscabo patrimonial de US$159.601.113, dentro del periodo enero de 2016 a junio de 2019”, según la Fiscalía.

Los ojos ahora están puestos el ex director de Enap entre 2017 y 2018, Paul Schiodtz Obilinovich, a quien apuntan los dardos del Ministerio Público.

Debido a la magnitud de los hechos que acusa la Fiscalía y la Contraloría General de la República (quienes analizaron en primera instancia los antecedentes), el 4° Juzgado de Garantía decidió levantar el secreto bancario en seis de sus cuentas en distintos bancos, junto con seis fondos mutuos y una tarjeta de crédito.

Fiscalía apunta a ex director de Enap

Según detalló La Segunda, la Contraloría, mediante una “auditoría reservada”, detectó anomalías en contratos y pagos acordados entre ambas partes, por lo que presentó una querella por “negociación incompatible” contra las personas que resulten responsables.

Luego, fue la Fiscalía quien apuntó al ex director de la petrolera estatal, quien habría trabajado con Methanex “y no lo declaró, como tampoco se abstuvo de participar en las celebraciones de esos contratos y decisiones con esa empresa”.

Según argumentaron ambas instituciones (Fiscalía y Contraloría) ante tribunales, “se evidenció la existencia de montos pagados al señor Schiodtz, provenientes de Canadá, por parte de Methanex Corporation (la matriz), en los años 2018 y 2019, y también de Methanex Chile en los años 2014, 2015, 2017 y 2019“.

Además, se acusa a Enap de “una ausencia de control” respecto a la información de los costos de la Unidad de Exploración y Producción en Magallanes, la cual debía ser enviada a la Comisión Nacional de Energía, para así determinar el aporte compensatorio del Estado.

Schiodtz se defiende

Al ser consultado por La Segunda, Schiodtz, quien llegó a Enap como el nombre designado por el directorio de la Sofofa, señaló que “no hay ninguna veracidad en esto”.

“Aquí se hace referencia a que yo tuve algún actuar indebido mientras fui director de Enap, y eso lo niego tajantemente”, dijo al mencionado medio.

Respecto a los pagos de Methanex, Schiodtz asegura que el último recibido fue en enero de 2014, cuando “jubilé de la empresa”.

“Yo, como director, en particular en Enap, jamás he actuado de alguna manera que pueda perjudicar los intereses de la compañía, y no he tenido ningún contrato con Methanex, después de que salí de la compañía en 2014. Nunca tomé o aporté en ninguna decisión que pudiera tomar Enap que pudiera favorecer a otra compañía”, recalcó a La Segunda.

Los depósitos

A pesar de estas declaraciones, la Fiscalía expuso ante tribunales que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que entre agosto de 2013 y septiembre de 2014, el ex ejecutivo realizó aportes a su cuenta de inversiones por $188,7 millones.

La transacción fue informada por Corredores de Bolsa Sura, y según el persecutor, no se pudo “obtener del reportado la acreditación del origen de los fondos”.

Además, los pagos de la canadiense “calzan precisamente con el periodo que fue directivo de Enap. Hay pagos por concepto de “sueldo” el 2016 y 2018, asi también por concepto de “honorarios” el 2015, pagos que detectó y alertó la Contraloría”.

Según La Segunda, desde Enap comunicaron que entregaron los antecedentes solicitados por Contraloría y Fiscalía, mientras que la Sofofa informó que el caso será analizado por la Comisión de Relaciones Internas y Éticas del gremio, tal como pasó con el ex CEO de Cencosud, Matías Videla, tras la multa de la CMF por compra de acciones en posesión de información privilegiada.