"Romper el círculo": liberan primeras imágenes de película que adapta controversial libro

Romper el círculo (título original, It Ends With Us) es un famoso y controversial libro de la autora estadounidense Colleen Hoover, y ahora está siendo transformado en una película altamente esperada por los lectores.

Protagonizada por Blake Lively en el papel de Lily Bloom, la adaptación recientemente reprogramó su fecha de estreno, por lo que finalmente será lanzada el próximo 9 de agosto en cines de Estados Unidos. Además, liberaron las primeras imágenes oficiales.

La cinta es dirigida por Justin Baldoni, quien también la coprotagoniza junto a Lively en el papel de Ryle Kincaid.

La historia es controversial porque aborda temáticas de violencia intrafamiliar, de la cual Lily (Lively) es víctima tanto en su niñez, debido a la violencia doméstica que ejerce su padre sobre su madre, como posteriormente en su propio matrimonio con Ryle, un arrogante neurocirujano al que conoce en una compleja situación al inicio del libro.

La novela tiene cientos de miles de fans e igual número de detractores, pues no todos están de acuerdo con la forma en que se abordó la violencia doméstica en la trama y muchos ven como problemáticos algunos comportamientos de Lily.

Sin embargo, un antecedente importante a considerar es que se trata de una historia semi-autobiográfica, pues si bien los personajes y situaciones son ficticias, Colleen Hoover indica al final del libro que se inspiró en la violencia que vivió dentro de su propia familia, ya que su padre golpeaba a su madre.

Sobre esta adaptación a la pantalla grande, Hoover dijo a la revista People que el proceso ha sido “absolutamente increíble y surreal” y que “todos los involucrados han sido muy cuidadosos en que esta adaptación sea tan fiel y sincera como es posible”.

“Ha sido un esfuerzo en equipo y no puedo esperar a que, quienes amaron el libro, vean la película y experimenten la magia que han creado en la pantalla grande”, añadió.