El reconocido periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello salió este miércoles al paso de los dichos de Jorge Valdivia, quien lo apuntó como uno de los comunicadores que se han dedicado a ‘basurear’ a Arturo Vidal desde su arribo a Colo Colo.

Todo arrancó en ESPN Chile, donde el ‘Mago’ y el panel comentaban los dichos de Claudio Bravo, golero que descartó volver al fútbol chileno por el trato que se le da a algunas figuras, poniendo como ejemplo al ‘Rey’.

Allí, la pareja de la diputada Maite Orsini afirmó que periodistas como Guarello habían dicho que Vidal llegaba acabado a Chile. Una aseveración que generó ruido en un miembro del panel, el periodista Sebastián Esnaola.

El profesional preguntó primero al exjugador si se refería al constante asedio de Leonardo Veliz. “No, es uno más. Guarello lo mismo, hablan de lo personal cuando tienen que comentar de Arturo y así vamos sumando”, expresó Valdivia.

“Si me dan el tiempo y busco en Google las críticas con Arturo, sí vamos a encontrar y no son tan analíticas de la profesión y son más persona”, agregó.

La réplica de Guarello

El hombre ancla del programa ‘La Hora de King Kong’ en Youtube respondió al mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y lo desafió.

“Yo entiendo que Valdivia empezó a leer a los 40 años y por ahí no entiende bien el significado de las palabras”, arrancó el comunicador en radio Agricultura

“Valdivia dijo que yo dije que Vidal estaba retirado y que Vidal estaba acabado. ¿Ya? Que encuentre, que demuestre, porque después Esnaola le dijo ¿Dónde está eso? y como es Valdivia, le dice búscalo tú. Él tira un dato malo y exige que otro lo verifique. O sea, si tú tiras un dato malo, verifícalo tú, hazte responsable del dato. Que demuestre Valdivia, dónde he dicho yo que Vidal está acabado y está retirado. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Porque yo tengo una web donde hablo harto rato”, agregó.

Continuando con su relato, el también rostro de Canal 13 desafió a la otrora figura del ‘Cacique’. “Generalmente las cosas más polémicas son replicadas por los medios. Es googlear, es googlear nomás, no es mucho más, Jorge Valdivia ¿Dónde? Y si lo encuentra, me retiro el periodismo. Si lo encuentra, me retiro del periodismo. Pero si no lo encuentra, me va a tener que pedir perdón”, expresó.

Para cerrar, Guarello repasó al exvolante ofensivo y actual comentarista. “El único retirado fue Valdivia dos años en Colo Colo. Pero eso se lo dije en su momento, lo dije en la radio, lo dije en la tele, lo dije en todos lados. Que jugó dos años gratis”, sentenció.