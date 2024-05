Polémica en el Bernabéu. El Bayern Múnich convertía al filo del pitazo final el 2-2, lo que llevaba la semifinal con el Real Madrid al alargue, pero el árbitro dijo ‘no’.

Los reclamos del cuadro ‘bávaro’ no se hicieron esperar, luego que el juez polaco Szymon Marciniak cobrara antes de que terminara la jugada una dudosa posición de adelanto.

En el minuto 90+9, un balón largo metido al área madridista lo cabeceaba Thomas Muller y Matthijs De Ligt marcaba con un disparo con la pierna derecha. Justo antes del remate del central, se pudo escuchar claramente cómo el colegiado pitaba fuera de juego.

El asistente cobró un fuera de juego muy fino -debía esperar en todo caso a que se resolviera la acción- y el árbitro detuvo el juego antes del gol, impidiendo así que el VAR llamara para chequear si había o no posición ilícita.

De inmediato llegaron las quejas de los jugadores del Bayern y del banco alemán al ver la jugada en el videomarcador. El árbitro acabó amonestando al DT Thomas Tuchel y el partido continuó con el 2-1 en el marcador.

Así, el árbitro cortó por un supuesto off-side una jugada que después terminó en gol de Bayern. Una acción que pudo cambiar la historia de la semifinal.

MAL PROCEDIMIENTO

En el juego Real Madrid vs Bayern de Champions League en esta acción de gol anulado, no se ve fuera de lugar, el asistente se equivoca cortando la jugada, no aplico la pausa de bandera y, como árbitro Marciniak pitó el offiside el VAR NO podía entrar

📽ESPN pic.twitter.com/JEGGxIblPI

— joseborda (@joseborda1) May 8, 2024