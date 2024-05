Thomas Tuchel, entrenador del Bayern de Múnich, se mostró muy enfadado con el arbitraje, incluso dando golpes a la mesa en su rueda de prensa, tras la eliminación de su equipo en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

El estratega cuestionó específicamente, dos decisiones arbitrales que, en su opinión, van “contra cualquier norma del fútbol moderno” y que “no habría pasado al revés”.

“Está bastante claro y no puede haber dudas. Va contra cualquier norma del fútbol moderno lo que ha pasado. El primer gran error es del juez de línea. En el tiempo extra también lo hizo con Alphonso Davies… tengo una sensación un poco rara… nunca puedes estar seguro de que es fuera de juego”, expresó en rueda de prensa.

“Y tener los huevos y las agallas de levantar la bandera en esta situación es un error importante. Hemos ganado el rebote y tirado en cinco segundos, pero el árbitro decide pitar; pero va contra cualquier norma. lo siento. Esto no habría pasado al revés”, añadió.

“Aceptamos las disculpas del árbitro, pero en una semifinal no es el momento de pedir disculpas. No es el momento de cometer dos infracciones tan graves. Los árbitros tienen que estar al máximo nivel y de nada sirve pedir disculpas. Si no es capaz de ofrecer su mejor versión, de nada nos sirven sus disculpas”, añadió.

Un Tuchel que aseguró no entender porqué su equipo no ha pasado a la final de Wembley tras un partido en el que cayeron por los goles de Joselu Mato en el minuto 88 y el 90.

“Estoy enfadado. Le he dicho al equipo que no íbamos a poder hacer un juego perfecto, pero sí estar a la altura. Tuvimos oportunidades de contragolpe… hemos tenido grandes oportunidades en cuanto a los contraataques. Eso nos ha dado algo de oxígeno, por supuesto. Casi hemos llegado a la meta y hemos perdido, pero lo hemos dado todo. No sé si es mi derrota más amarga. Nunca me ha costado perder, he tenido otras en finales… pero lo hemos dado todo y no entendemos porqué no ha sido suficiente”, analizó.

Por otro lado, defendió a su portero y capitán, quien falló en el gol del empate de Joselu.

“Manuel Neuer podría haber hecho más, pero siempre se pueden cometer errores. Lo ha tenido que cometer hoy tras un partido de clase mundial… es algo muy amargo. No se lo merece por todo lo que ha pasado. No sé si sabremos en los próximos 50 años porqué ha pasado; se le está señalando pero él es el más infeliz”, dijo.