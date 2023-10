Crudo iraní: los tres ejecutivos que fueron condenados continúan trabajando en ENAP

En agosto de 2018 la ciudad de Quintero vivió un día aterrador. Una nube tóxica afectó a más de mil personas con náuseas, vómitos y dolores de cabeza. ¿El problema? El fallido tratamiento que realizó la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) al crudo que venía desde Medio Oriente, según se acreditará judicialmente años más tarde.

El caso “crudo iraní”, llamado así con el pasar de los días, fue investigado por el Ministerio Público luego de que la Superintendencia de Medio Ambiente formulara cargos contra ENAP. Bajo este contexto, seis altos ejecutivos de la empresa fueron indagados por presunto daño ambiental.

Todo comenzó en julio de 2018 cuando el buque Monte Toledo llegó al puerto de San Vicente de Talcahuano cargado de crudo proveniente de Irán. Por su tamaño la nave no pudo ingresar, por lo que parte del cargamento fue trasladado a un barco de mediana envergadura llamado Cabo Victoria, el que semanas después arribó en Quintero y provocó la crisis ambiental más grande conocida en la zona.

Por más de cuatro años se investigó lo sucedido en el puerto de Quintero y recién el 10 de marzo de 2023 el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción declaró culpable – en primera instancia– a tres ejecutivos de ENAP Aconcagua por el delito de manejo de residuos peligrosos: el ex gerente Edmundo Piraino, el ex jefe del Terminal Marítimo, Juan Pablo Rhodes y Carlos Lizana, ex jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo de Quintero.

La Unidad de Investigación de la Radio Bío Bío se acercó a ENAP para saber del presente de los ejecutivos, si es que continúan en sus cargos o que puesto actualmente ocupan en la empresa. Respondieron que “todos siguen trabajando en la compañía. Cabe señalar que no existen condenas dado que aún hay recursos judiciales pendientes”.

Ocupación actual

Cuando se inició el caso, Edmundo Piranino era el gerente en ENAP Refinería Aconcagua. Cargo en el que continuó hasta junio de 2022, mes en que a través de un memorándum interno la empresa estatal indicó que Piraino pasaría a ser director.

Y luego de la sentencia donde Piraino fue declarado culpable, el 24 de marzo ENAP anunció nuevos cambios. En un documento interno se señaló a “Edmundo Piraino Suez como Gerente Transversal de Desarrollo de Proyectos”. Cargo que ejercía hace meses.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío se acercó a ENAP para saber si esta gerencia fue creada especialmente para los ex gerentes y desde cuando Piranino ocupaba el cargo. Desde la empresa estatal señalaron: “La Gerencia de Desarrollo de Proyectos existe desde 2016 y, desde octubre de 2022, es liderada por Edmundo Piraino, quien fue ratificado en el cargo en febrero de 2023”.

Los dos ejecutivos restantes son Juan Pablo Rhodes quien era el jefe del Terminal Marítimo de Quintero cuando estalló el caso, en abril de 2021 asumió como Director para Proyectos, Refinación y Comercialización.

Por su parte, Carlos Lizana era en el minuto jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo de Quintero y según su Linkedin continúa en el mismo cargo pero desde ENAP indicaron que es solo un “ingeniero” de la empresa.

“Juan Pablo Rhodes es director de proyectos de la gerencia de Desarrollo de Proyectos y Carlos Lizana es ingeniero en la Refinería de Aconcagua”, señalaron.

Recurso judicial

De acuerdo a lo expresado por ENAP es real que siguen existiendo recursos judiciales. La sentencia de mayo pasado del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción fue la primera instancia judicial y actualmente hay un recurso de nulidad en la Corte Suprema ingresado por ENAP para revocar la decisión tomada.

El cual se encuentra actualmente en el lugar 27 de la tabla de los días jueves en la Corte Suprema, por lo que pueden pasar entre tres o cuatro meses en verse en sala.