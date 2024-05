Un total de 133 reuniones entre 11 ministros y subsecretarios con empresarios y dirigentes gremiales no fueron registradas en el sistema de lobby, según reveló CIPER a través de solicitudes de Transparencia. Estas omisiones generaron preocupación entre expertos en transparencia, quienes abogan por una actualización de la Ley de Lobby para evitar incumplimientos. Destaca el subsecretario de Pesca, Julio Salas, con 54 reuniones no registradas, principalmente con organizaciones de la industria pesquera. Contraloría descartó incumplimientos pero emitió un instructivo para mejorar la normativa. Ministros como Nicolás Grau y las ministras de Minería, Marcela Hernando y Aurora Williams, también omitieron reuniones relevantes en sus agendas, lo que plantea dudas sobre la transparencia en el sector y la necesidad de mejorar la ley.

Al menos 133 reuniones entre ministros, subsecretarios y actores del mundo privado no fueron registradas en el sistema de lobby.

Un total de 133 reuniones entre 11 ministros y subsecretarios con empresarios y dirigentes gremiales no fueron registradas en el sistema de lobby.

Estos encuentros fueron detectados a través de solicitudes realizadas bajo la Ley de Transparencia por CIPER. Todo durante el verano, cuando estalló el escándalo por las reuniones secretas de autoridades con empresarios en la casa de Pablo Zalaquett.

La principal justificación de los ministerios para no registrar estas reuniones es que fueron convocadas por las mismas autoridades. Sin embargo, esta explicación ha generado preocupación entre los expertos en transparencia, quienes creen que es necesario actualizar la Ley de Lobby para reducir las “áreas grises” que facilitan su incumplimiento, expuso el citado medio.

El subsecretario de Pesca, Julio Salas, lidera la lista de citas no registradas en el sistema de lobby con medio centenar de reuniones. Se incluyen encuentros con organizaciones gremiales importantes de la industria pesquera, como la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (ex Asipes) y el Consejo del Salmón.

Cabe destacar que a las solicitudes de Transparencia respondieron 8 ministerios y la Subsecretaría de Pesca.

“Error administrativo”

El Ministerio de Energía fue el único que admitió que no publicó audiencias que sí debían estar registradas bajo los parámetros de la Ley de Lobby. Estas incluyen una reunión con Google X y otra con la Fundación Chile. Desde el Ministerio indicaron que no haberlas incluido en los portales digitales fue “un error administrativo”.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un pronunciamiento en el que descartó que las autoridades hayan incumplido la Ley de Lobby a raíz de las comidas de Zalaquett. Sin embargo, al mismo tiempo, publicó un instructivo para “perfeccionar” el funcionamiento de la normativa.

María Jaraquemada, abogada y consejera del Consejo para la Transparencia (CPLT), indicó al citado medio que también deberían revisarse las excepciones que contempla la ley. Según ella, la Ley de Lobby, que ya tiene 10 años desde su aprobación, necesita perfeccionamientos y modernización.

En tanto, Marcelo Drago, abogado y expresidente del CPLT, consideró que las excepciones de la Ley de Lobby deben utilizarse “con prudencia y buena fe”. Sin embargo, señaló que sería complejo corroborar que efectivamente estas reuniones fueron convocadas por la autoridad y que en ellas no se trataron temas que sí califican como lobby.

Economía y Minería no registran encuentros

Uno de los ministros que registró la mayor cantidad de reuniones en su agenda fue el titular de Economía, Nicolás Grau. CIPER preguntó por cerca de 20 actividades con empresas, representantes de ellas, gremios, personas naturales y centros de estudios que no aparecen en las plataformas de lobby.

En el listado destacan reuniones con el exsenador Guido Girardi, registrada el 13 de mayo de 2022. En esa instancia, el objetivo del ministro era que “presentara algunas ideas vinculadas al Congreso Futuro” de ese año. Aparece también un encuentro con Pivotes, el centro de pensamiento de centroderecha presidido por Bernardo Larraín Matte, realizado el 29 de junio de 2023.

El Ministerio de Economía indicó que todas estas instancias fueron promovidas por el ministro Grau y que no calzaban con la definición de lobby que indica la ley: “Las reuniones citadas no son de aquellas que deban ser registradas en la plataforma de lobby, por lo que hay detalles que no fueron registrados”, como el nombre de sus participantes.

Desde el 2022, el Ministerio de Minería ha estado bajo el liderazgo de las ministras Marcela Hernando y Aurora Williams. En la indagatoria, se descubrió que ciertas reuniones no fueron registradas públicamente, lo que plantea preguntas sobre la transparencia en el sector. Hernando omitió 9 reuniones de su registro, mientras que Williams hizo lo mismo con 6. Curiosamente, muchas de estas reuniones se etiquetaron como “lobby” en sus agendas.

Se encienden las alarmas

Estas omisiones encienden las alarmas, ya que el lobby juega un papel crucial en la formulación de políticas mineras. Las reuniones no registradas con grupos de interés, como “Reunión con Jorge Viana -Presidente de Apex Brasil- (lobby)” y “Reunión Monumental Minerals SpA (lobby)”, sugieren una falta de transparencia que podría afectar la confianza pública en el ministerio.

El Ministerio de Minería respondió a las consultas afirmando que las reuniones no registradas fueron organizadas por miembros del equipo de la ministra Williams y no por ella directamente. Esto podría explicar su ausencia en las plataformas de lobby. Sin embargo, no entregó una explicación para las omisiones en la agenda de Marcela Hernando.

La situación en el Ministerio de Minería no es única. Otros ministerios, como el de Relaciones Exteriores y el de Trabajo, también tuvieron reuniones no registradas. Estos encuentros, que incluyen diálogos con importantes figuras y organizaciones, no siempre se reflejan en los registros públicos.