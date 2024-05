Las redes sociales se vieron agitadas con fotos y videos en los que figuran Pedro Pascal y Dakota Johnson, capturadas en lo que parece ser un romántico beso. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en plataformas como Twitter/X, son el primer vistazo a la próxima película de A24, que ambos co-protagonizarán.

Así fue confirmado, disipando rápidamente la sorpresa de su fanaticada, para quienes la vida sentimental de Pascal es aún un misterio dado el hermetismo del actor en dicha área.

La película en cuestión es “Materialists”, bajo la producción de A24, reconocida por éxitos como “Civil War” y “Everything, Everywhere, All At Once”.

Además del chileno y la texana, el elenco incluye a Chris Evans, Zoë Winters, Dasha Nekrasova, Louisa Jacobson y Marin Ireland.