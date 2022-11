Santander Chile sigue dando muestras de su liderazgo en la industria local. En esta oportunidad, la prestigiosa revista LatinFinance nuevamente destacó a la entidad como “Banco del Año”.

Se trata de un reconocimiento entregado por los editores de LatinFinance, quienes consideran aspectos cuantitativos y cualitativos, incluyendo la opinión de analistas de mercado, datos financieros, entre otros.

El gerente de Relaciones con Inversionistas de Santander Chile, Robert Moreno, mencionó que “esta distinción nos confirma que seguimos avanzando por el camino correcto, entregando a los clientes la mejor experiencia tanto por la calidad de nuestros productos como por nuestra asesoría experta”.

“Este logro es gracias a la dedicación y compromiso de los equipos del Banco que trabajan por hacer de Santander una entidad cada día más responsable con nuestros diversos grupos de interés”, agregó Moreno.

El premio “Banco del Año” que otorga la revista especializada en finanzas para Latinoamérica y el Caribe tiene una larga tradición identificando las instituciones financieras que han destacado en el mercado doméstico o regional.

Cabe mencionar que no es primera vez que la entidad financiera recibe esta distinción. En el 2019, la revista especializada también otorgó dicho reconocimiento a Santander por cuarto año consecutivo.

Asimismo, la compañía fue reconocida en la edición 2021 de los premios “Deals of the year” que cada año entrega LatinFinance. En aquella oportunidad, fue destacado en la categoría “Private equity deal of the year” la venta realizada por Telefónica del 60% de su participación en la red de fibra óptica (InfraCo) a KKR por un valor aproximado de US$ 1.000 millones.