Este 4 de mayo, Día de Star Wars, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, demostró su pasión por la saga de películas, con un video publicado en redes sociales, junto a Hayden Christensen.

En el clip, se le ve sentado en su escritorio mientras recibe una videollamada del actor que interpretó a Anakin Skywalker (Darth Vader), deseándole un “Feliz 4 de Mayo”, fecha en la que se celebra a la popular saga de ciencia ficción.

Justin Trudeau celebra el Día de Star Wars 2024 con video

En el video, Trudeau responde con entusiasmo y menciona que también celebra la fecha. Luego, revela que ha animado a sus hijos a empezar a ver las películas de la saga. Cuando se le pregunta sobre sus planes, responde que está trabajando y debe irse pronto.

Después de la llamada, Justin Trudeau toma un maletín y lo abre, revelando un sable de luz y algunos papeles. Recoge sus cosas y se retira de su oficina. El video concluye con un corte en círculo, un elemento distintivo de la saga Star Wars.

May it always be with you. pic.twitter.com/VVjzFyuVXC — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 4, 2024

El viernes pasado, Mark Hamill, conocido por su papel como Luke Skywalker en Star Wars, visitó la Casa Blanca y saludó al presidente Joe Biden, apodándolo cariñosamente ‘Joe-B-Wan Kenobi’, en referencia al maestro jedi Obi-Wan Kenobi.

Tras su encuentro en el Despacho Oval, Hamill sorprendió a todos al aparecer en la sala de prensa. “¿Quién tenía en su bingo ‘Mark Hamill dirige la rueda de prensa’?”, bromeó el actor, luciendo unos lentes de sol al estilo aviador que, según él, le había regalado Biden.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre su encuentro con Joe Biden, Hamill destacó que lo había llamado ‘Señor Presidente’, pero de manera amistosa, Biden le respondió: “Puedes llamarme Joe”.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

El reestreno de Star Wars Episodio I: la amenaza fantasma coincide con la celebración del Día de Star Wars, el cual fue creado por los fanáticos para homenajear la icónica franquicia de George Lucas.

Esto a raíz de una noticia publicada en el diario London Evening News, donde se informaba de una nota felicitando a Margaret Thatcher por asumir como primera ministra de Reino Unido: “May the 4th Be With You, Maggie (Que la fuerza te acompañe, Maggie)”.

Con motivo del 25 aniversario de la película, el Episodio I vuelve a la pantalla grande. La iniciativa ha comenzado el 1 de mayo en México, para continuar al día siguiente en varios países de América Latina y el Caribe. Este 4 de mayo, se reestrenó en Perú, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.