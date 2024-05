Los hinchas de Colo Colo no quedaron conformes tras la igualdad entre su equipo y Cobresal en el norte, en el marco del Campeonato Nacional. A tal punto, que arremetieron contra Leonardo Gil.

El volante ‘albo’ lució incómodo y errático en El Salvador. Falló varios pases y también sus remates a portería se fueron casi todos desviados.

De hecho, en los últimos minutos y con el resultado igualado, el ‘Colorado’ desaprovechó una notable asistencia de Arturo Vidal con la cabeza. Quedó bien perfilado, pero erró.

Por lo mismo, los simpatizantes se hicieron sentir en las Redes Sociales donde catalogaron su rendimiento como “indefendible” y “ridículo”, entre otros calificativos. Además, transformaron “lo de Gil” en tendencia en X (antes Twitter).

“Lo de Gil hoy fue vergonzoso”, “Es indecente lo de Gil y Opazo, no da para más”, “Lo de Gil es tan destrozo, tan tonto que si le dieran la instrucción de jugar todas las pelotas mal el wn jugaría bien”, “Uno trata de no putear , pero lo de Gil no resiste Analísis”, “Increíble lo de Gil. Se retiró hace dos años y le seguimos pagando” y “lo de Gil roza lo ridículo”, fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que Colo Colo ahora alista su pleito del próximo jueves ante Fluminense por Copa Libertadores. Uno donde Gil es baja obligada por acumulación de tarjetas amarillas.

Increíble lo de Gil. Se retiró hace dos años y le seguimos pagando — Guillermo Crisóstomo (@GCrisostomoT) May 4, 2024

Lo de Gil no se sostiene. Uno de los más bajos del partido — javier Palominos (@PaladinARFF) May 4, 2024

Uno trata de no putear , pero lo de Gil no resiste Analísis. No se entiende que siga siendo parte del 11 inamovible. — Quique Cepeda Arce (@Juaaaan_cpda) May 4, 2024

Lo de Gil es tan destrozo, tan tonto que si le dieran la instrucción de jugar todas las pelotas mal el wn jugaría bien. Y Opazo? Ni los miércoles con los amigos zorras veo ese nivel de estupidez pa jugar. — Alvaro (@AReyCinco) May 4, 2024

Lo de Gil ya no da ni para análisis.

Hace todo lo posible para que todas las jugadas terminen mal. — Alecinho 🏆3️⃣3️⃣🏆 (@AleChalot) May 4, 2024

No pero lo de Gil ya no es ni gracioso, me choca que un jugador tan poco regular o relevante tenga tanta relevancia en el plantel y en como se conforma el equipo titular — Seba Ulloa Riquelme (@sebaulloar) May 4, 2024

Lo de Gil ya roza lo ridiculo.

Inexplicable que sea titular. — NG14 (@gacitxalbo14) May 4, 2024

#VamosColoColo lo de gil debería ser denunciable a la inspeccion del trabajo conchetumare — Stflr (@Stflrm) May 4, 2024