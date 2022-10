Con el objeto de seguir potenciando emprendimientos tradicionales y startups, la comunidad Work/Café lanza el concurso “Mi gran pitch”, que entregará premios en efectivo junto con la oportunidad de exponer productos o servicios al público de la mano de Banco Santander.

Con el foco puesto en la sostenibilidad, entendiendo esta como un proyecto que busca reducir los impactos negativos al medio ambiente, “Mi gran pitch” llama a participar a quienes desarrollen sus negocios desde el triple impacto (social, económico y ambiental).

Esto será acompañado por Academia Pitch, proceso que entregará herramientas a los participantes con el fin de mejorar las presentaciones, contando con clases específicas de storytelling y diseño de pitch, que incluye sesiones de entrenamiento y ensayo.

Con el fin de ampliar la cobertura, “Mi gran pitch” tendrá tres categorías, según los distintos estados en el que se encuentren los negocios:

No formalizados: Dirigido a personas naturales que no hayan formalizado su negocio, es decir, que no posean personería jurídica y se encuentren en prototipado de la idea (MVP).