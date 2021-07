El sindicato del yacimiento de cobre Escondida, el más productivo del mundo controlado por la anglo-australiana BHP, llamó este miércoles a los trabajadores a aprobar una huelga; y rechazar la propuesta de la compañía que incluye, entre varios puntos, un bono por $18 millones.

Los dirigentes del sindicato N°1 de la mina Escondida convocó a sus cerca de 2.200 afiliados a votar entre el jueves y el sábado el rechazo de la última oferta presentada por la compañía, en el marco del proceso de negociación colectiva que llevan adelante desde hace casi dos meses.

En un comunicado, el sindicato explicó que la última propuesta de la empresa “busca aumentar los tiempos de trabajo, disminuir descansos, modificar las jornadas de trabajo, aplicar medidas que afectan la protección de trabajadores enfermos”.

“Llamamos a votar de manera masiva el rechazo de esta última oferta, a fin de declarar la huelga legal, única herramienta que en este escenario nos queda a los trabajadores para presionar por una urgente rectificación en la manera de hacer las cosas por parte de la administración de la empresa”, indicó un comunicado del sindicato.

SINDICATO ESCONDIDA CONVOCA A SUS SOCIOS A VOTAR LA HUELGA

Los trabajadores piden un bono de reconocimiento a su labor durante la pandemia del covid-19, “el equivalente al 1% de los dividendos que han recibido los dueños”, que sea entregado por única vez.

También demandan un plan de desarrollo de carrera y beneficios de educación para sus hijos.

“Las circunstancias favorables de la industria y en particular de la empresa, no le da (…) excusas para no responder favorablemente nuestras razonables peticiones. Minera Escondida proyecta ingresos por más de 10.000 millones de dólares este año”, indicó el comunicado.

Minera Escondida no se ha referido por el momento al anuncio del sindicato.

En 2017 los trabajadores de Escondida realizaron una huelga por 44 días, la más prolongada de la historia de la minería chilena.

El paro generó 740 millones de dólares de pérdidas a la compañía y significó una contracción de cerca de 1,3% del PIB chileno.