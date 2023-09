El mencionado sello, que comenzó a ser implementado en marzo, obliga a que los vehículos que la portan no puedan salir de la región de Tarapacá y Arica Parinacota. Importadores de autos Zofri dicen vivir una baja importante en las ventas debido a lo anterior.

Un “sello rojo” ha complicado las cosas dentro de los distribuidores de vehículos en la Zona Franca de Iquique (Zofri).

Los autos que se comercializaban previamente en Zofri, además de contar con precios más convenientes que en el resto del país, podría ser que contasen con el sello amarillo. Este indicaba que contaba con la norma de emisiones por sobre la permitida en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y Biobío.

Con esto, el auto podía circular por todo el país, excepto en las zonas mencionadas.

Ahora, desde marzo se implementó el “sello rojo”, que según el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, restringe la movilidad de los vehículos solo a la región de Tarapacá y Arica Parinacota.

Esto con el fin de elevar los estándares de emisiones de los autos vendidos en Zofri.

Ventas de vehículos Zofri a la baja

Según recoge La Estrella de Iquique, los importadores de Zofri sostienen que la nueva medida ha impactado gravemente en las ventas de vehículos, especialmente los usados.

Según Mobeen Ameed Khan (Al Hamd Limitada), “Iquique está lleno de autos, por cada departamento hay dos o tres y con el sello rojo, el negocio a caído y las ventas también, estos autos quedan para ser vendidos para Bolivia, Paraguay o Punta Arenas y Coyhaique”.

Por otro lado, Faisal Malik (Pak Chile Motor), detalló que “estamos solicitando dar nuestra opinión al Ministerio de Transporte. Todos los vehículos que traemos son arriba del año 2010 y arriba de Euro 3. Todavía no está claro qué es lo que quieren hacer”.

Desde la Asociación de Usuarios Zofri, el gerente Darío Blanco comentó a La Estrella de Iquique que “esta normativa supuestamente comenzaba a regir en marzo, y ocurre que el 99% de los autos usados Zofri no cumple con la normativa y deberán portar el sello rojo”.

“Hay un riesgo enorme porque no existe un inventario de vehículos usados en Zona Franca que podrían verse afectados, y no se van a poder vender a la zona de extensión siquiera, a menos que alguien compre para no salir fuera de ella”, añadió.

Respuesta de Zofri

Mediante un comunicado, Zofri detalló que han “actuado, desde el primer minuto como articulador y coordinador entre los empresarios del rubro automotriz y las autoridades locales y de nivel central, con la finalidad de acercar posiciones y destrabar los nudos que ha significado la puesta en vigencia de la Circular 391 de la Subsecretaría de Transportes”.

Por lo anterior, citan que se ha avanzado en la instauración de una mesa de trabajo, donde se estableció una marcha blanca hasta marzo de 2024 y una “instrucción de Seremi a las plantas de revisión técnica locales para mantener el estándar que se aplicaba antes”.

Con estas medidas mencionadas desde Zofri, dicen se ha mitigado los impactos de la normativa, ligada al estándar Euro 6b.

Finalmente, respecto a las críticas que han surgido desde las personas ligadas a la ventas de vehículos, “Zofri S.A. se compromete a gestionar a la brevedad posible reuniones a nivel central mediante la ley del lobby con los ministerios del Interior, Transportes y Medio Ambiente en atención a que localmente se ha evidenciado un estancamiento en las conversaciones y avances de la mesa que se había constituido para estos fines”.

De hecho, algunas de las acciones que se habrían ya tomado al respecto son el “otorgar facilidades para el pago de la factura, suspender transitoriamente el cobro de intereses por mora de este concepto y flexibilizar el bloqueo de operaciones en SVE”.