Continúan los reparos a la aplicación de la ley de las 40 horas laborales, a propósito de los cruces que surgieron ayer en el marco de un conversatorio entre la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y representantes del gran empresariado.

Tanto en la esfera política, como en la opinión de expertos, hay quienes aseguran que “será difícil equilibrar la nueva norma, considerando que también entra en discusión la ley de Conciliación y la de Teletrabajo”.

“Respeten más los derechos de las personas”

La discusión se dio a propósito de la aplicación de la gradualidad de las 40 horas y los reparos de los gremios respecto de la flexibilidad laboral.

La normativa, que comenzará a regir a partir del 26 de abril, choca principalmente con la ley de Conciliación de la vida familiar y personal, según lo señalado por el mundo privado, y no da respuesta a los problemas de informalidad en el país.

Respecto a este último punto, la ministra Jara señaló, en el marco del conversatorio “Cambiando las Reglas del Juego: los desafíos empresariales ante las nuevas leyes de este 2024” (organizado por Pulso y ChileMujeres) que si bien el nivel de informalidad (27,9%), es un problema que se necesita atacar, Chile sigue por debajo de la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe.

Además, sostuvo que esta problemática se da debido a las malas condiciones laborales, haciendo un llamado al empresariado a “respetar los derechos de las personas”.

“(…) Si aquí la gente trabaja mucho y gana muy poco, respeten más los derechos de las personas. Ese es el rol también de los empresarios”, apuntó la secretaria de Estado.

Ministra Jara reitera que deben darse sueldos más altos

Tras ser consultada a propósito del debate, la titular de la cartera reiteró estas declaraciones y agregó que no se debe simplificar la discusión sólo sobre sus dichos, llamando además a sacar adelante la reforma previsional.

“Yo diría que lo que menos contribuye en llegar a un buen escenario es pagar tan poco. No tratemos de simplificar los temas si esto tiene varios elementos en el país, lo importante es que hay que hacerse cargo de la informalidad, y para eso es súper bueno el debate, porque la Reforma Previsional lo que hace es promover la formalidad,”.

“Cuando se habla de una cotización, que le va a dar una garantía a las personas en función de año cotizado, eso es promover la formalidad”, enfatizó la ministra Jara.

Problema del desempleo y la aplicación de la jornada laboral

En la esfera política, el senador de la UDI, Iván Moreira, fue crítico con el mensaje que está entregando el Gobierno. Al respecto dijo que no se ha trabajo en un plan que ataque al desempleo.

“Las empresas y las pymes no pueden ser obligadas a contratar si no tienen las condiciones para asegurar estabilidad en el empleo. El Gobierno no puede exigir a los empresarios y las pymes si no ha hecho su propia parte, que es promover la inversión necesaria para que haya más empleos y mejores sueldos”, sostuvo el parlamentario.

Desde la parte técnica también surgen los cuestionamientos.

El socio de AEM abogados, Cristian Aguayo, se refirió a la dificultad que implica el nuevo sistema en algunos sectores determinados que ya se enfrentaban a problemas con la jornada actual, “ya que menor tiempo de disponibilidad de sus trabajadores, van a tener que realizar los mismos trabajos“.

“Y en algunas industrias en términos muy sensibles: Temporadas de turnos de 24 horas, la agricultura, van a implicar la necesidad, en algún momento de contratar más turnos porque no va a alcanzar con el diseño y tipo de jornada una vez que esté reducida. Ya con las 45 era difícil”, aseguró Aguayo.

Una de las medidas planteadas también por la ministra Jara, para incentivar la formalidad y ayudar a las pymes que también acusan ser perjudicadas, tiene que ver con la denominada “Ruta del Emprendimiento” contemplada dentro del pacto fiscal, y que propone un monotributo por los 2 primero años para potenciar a los emprendedores.

El problema es que este es uno de los puntos que no ha conseguido aprobación en la Cámara.