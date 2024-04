El mercado de las comedias románticas parece tener su resurgimiento en Hollywood después de varios años en una pseudo-pausa. Si bien varias de las cintas llegaban al streaming, no solían ser tan valoradas dentro de la audiencia atestada por el universo Marvel.

Sin embargo, después del exitoso paso de “Anyone but you” en la plataforma de Prime Video, otra rom-com busca acaparar las reproducciones en la aplicación y tiene el voto de nada menos que Anne Hathaway.

La actriz estadounidense, quien se desempeña como protagonista y productora de la nueva película, The idea of you, tiene un gran curriculum en este tipo de cintas. El diario de la princesa, Guerra de novias, Día de San Valentín, además de Amor y otras adicciones, son solo algunas muestras de su trabajo.

Pero en este film, la mujer detrás de la ‘Princesa de Genovia’ toma un enfoque diferente y que no habíamos visto en sus películas anteriores. En The idea of you, Hathaway interpreta a Soléne, una curadora de arte recién separada que divide su vida entre su trabajo y la custodia compartida de su hija con su exesposo quien la engañó con una mujer mucho más joven.

En medio de esta tumultuosa vida, la madre de 40 años encuentra el amor en un personaje inesperado, el vocalista de la boyband más famosa de la cual su hija es fanática. En la cinta también se refleja la parte negativa del fanatismo, el mismo que termina por impactar la relación.

El desafortunado encuentro de Anne Hathaway y Ricky Martin

Próximo al estreno de la cinta en la mencionada plataforma, BioBioChile conversó con Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, quienes se refirieron, entre otras cosas, a qué es lo más loco que han hecho por su artista favorito.

Así fue que Nick (Rojo, blanco y sangre azul), confesó que cuando tenía apenas 16 años se escapó para ir a un concierto de Oasis: “Probablemente, uno de los conciertos más ruidosos que he estado en mi vida. Era solo yo con mi amigo, y éramos la mitad de grande que la mayoría de la gente”.

“Había un montón de cerveza tirada por ahí y recuerdo ser demasiado joven para esa experiencia, pero aguanté”, relató.

Pero las risas de Anne interrumpían la historia del joven actor. “Esta es una larga historia, así que tengan paciencia”, advirtió de entrada intentando calmar sus carcajadas. Un recuerdo llegaba a su memoria.

“Soy una gran fan de Ricky Martin. Fui a su concierto cuando tenía 16 años y era realmente genial. Luego estuve en una serie de televisión, fue mi primer trabajo, y estaban tratando de promocionarla”, relató.

Por esta razón, ella y su coprotagonista fueron invitados a presentar una categoría de los premios Billboard. Cuando estaban ensayando, ella se encontraba detrás del escenario junto a un productor, divisó al cantante puertorriqueño.

“Yo estaba como ¡Oh, Dios mío, ahí está Ricky Martin!”, tras notar su reacción, el productor le ofreció conocerlo, a lo que Hathaway accedió sin dudarlo.

Tras ello comenzaron a seguirlo hasta su camarín: “Ricky sintió que alguien lo perseguía y empezó a huir de mí. El productor empezó a correr. Yo no sabía qué hacer, así que también corrí“.

Pero el artista boricua comenzó a correr más rápido. “No sé por qué no me detuve, solo seguí al productor. ‘Está bien, está bien, vas a conocerlo"”, le decía el sujeto mientras seguían persiguiendo a Ricky Martin.

En ese momento, el artista entró corriendo a la limusina que lo esperaba afuera: “Alguien se da la vuelta y se pone su dedo en mi cara y me dice ‘no puedes tratar a la gente así’“, le reprocharon, pues pensaron que era una fanática. Tras ello se disculpó y salió raudamente de ahí avergonzada.

The idea of you, la nueva rom-com de Anne Hathaway

La película, que se estrena este 2 de mayo, ya ha recibido sus primeras evaluaciones. Una de las primeras plataformas en entregar su veredicto al respecto fue Rotten Tomatoes, donde con 19 reseñas logró una puntuación del 95%.

Tal como pudo atestiguar BioBioChile en un adelanto de la cinta, The idea of you, logra el frescor de las comedias románticas que tanto se extrañaban. Por supuesto, Hathaway no decepciona, mientras su química con Nicholas Galitzine, quien interpreta a una estrella de la música pop de 24 años, es indudable.

La compatibilidad entre ambos actores hasta hace olvidar por momentos que esta superestrella de música es continuamente asediada por la prensa y sus fanáticos, quienes llegan a casa de Soléne todas las mañanas, y hasta los siguen mientras hacen deporte en la calle, sin embargo, esto mismo que toma un papel fundamental en el desarrollo del romance.

Las teorías detrás de The idea of you

No obstante, más allá de la cinta y de las historias graciosas de sus protagonistas, la película ha sido blanco de críticas. Esto, pues varios seguidores de las boybands han teorizado en que se trataría de la historia real de Harry Styles y su relación con la actriz Olivia Wilde, quienes tienen 10 años de diferencia.

Que Hayes Campbell, el personaje de Nicholas, sea británico, líder de la agrupación y tenga decenas de tatuajes como Styles, también aporta a esta creencia.

Sumado a ello, en el adelanto de la cinta se desprenden ciertos diálogos donde sus compañeros de banda hacen alusión a sus relaciones “con mujeres mayores”.

Al respecto, el director de la cinta, Michael Showalter, respondió: “Creo que hay algo de verdad en eso. Obviamente, es una gran estrella del pop que estaba en una boyband popular y que tuvo una relación con una mujer mayor que todo el mundo conoce”.

“Pero se trata de tantas cosas que el personaje está inspirado en tantas otras personas. No solo en Harry Styles, es una combinación de varias personas reales“, añadió.

Sobre ello también se refirió la productora, Anne Hathaway: “En una reseña la autora decía que es una historia sobre Soléne, así que siempre pensé que era sobre Soléne y Hayes“.

Por su parte, Galitzine, apuntó que es un personaje individual por sí mismo. “Leí un guion increíble con un personaje que saltaba de la página y vi la oportunidad de hacer algo realmente original, y creo que ese fue el aspecto más emocionante de la película”, cerró.

The idea of you estará disponible desde el 2 de mayo en la plataforma de streaming de Prime Video, con Anne Hathaway y Nicholas Galitzine en los protagónicos.