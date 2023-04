Según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) realizada durante 2021 por el INE, en Chile solo un 16,9% de la población recibe ingresos mensuales iguales o superiores a 1.000.000 de pesos.

Se trata de un requisito que hoy se considera como mínimo para poder acceder al sueño de la casa propia o, en su defecto, para quienes buscan ir más allá y utilizar sus ahorros para invertir en propiedades.

Lo anterior se condice con cifras entregadas recientemente por la compañía de inversión y asesoría inmobiliaria Activo Más Inversiones.

Esta empresa reveló que solo el 17,5% de los usuarios que están interesados en obtener una propiedad podrían calificar para la un crédito hipotecario.

“En febrero de este año, se nos acercaron 2.709 interesados en obtener una propiedad, pero solo 475 de ellos, aproximadamente uno de cada seis postulantes, pudo cumplir con los requisitos”, aseguró José Tomás Falcone, Gerente de Ventas de la empresa.

A pesar de que es un escenario complicado para quienes buscan concretar la compra de un hogar y también para quienes pretenden hacer crecer sus ahorros y su patrimonio adquiriendo nuevas propiedades, hay esperanzas.

Desde la misma empresa se entregó algunos consejos para mejorar la situación de las personas de cara a la postulación a un crédito de este tipo.

“Un detalle no menor a la hora de buscar una propiedad es tener claridad de cuánto tengo a disposición, a cuánto puedo acceder y saber realmente qué estoy buscando. Para lo anterior, es bueno conocer la cantidad de dinero que puedo ahorrar mes a mes, creando un presupuesto de mis finanzas”, comenta Falcone.

Además, agrega que, si las persones son capaces de analizar el flujo de sus ingresos y egresos, podrán tener mayor certeza al respecto de sus deudas, conociendo cuántas tienen y cuánto les falta para librarse de ellas.

“De esta forma puedo tener mucha más claridad, entre otras cosas, al respecto de esos típicos gastos que jamás consideramos, como el café de la mañana, la suscripción a Netflix y un largo etcétera”, dijo.

“Una vez sabiendo esto, recién podré ordenar mis finanzas, saldar mis deudas y conocer mi verdadera capacidad de ahorro, para así poder dar el paso final”, agregó.

Lo anterior, “quedando sujeto a observación bancaria para por fin poder optar a un crédito hipotecario para la compra de una propiedad”, puntualizó.

Pese a esto, actualmente existen opciones desde el Estado que permiten a los chilenos hacer más expedito el acceso a la vivienda propia en Chile.

Se trata del acceso a un 10% de Garantía Estatal para el pie de los créditos hipotecarios.

En concreto, los requisitos para acceder al 10% de Garantía Estatal para créditos hipotecarios son:

-Ser persona natural (no empresa, fundación, corporación, etc.).

– Que el crédito sea para financiar una primera vivienda, o sea, no contar con bienes raíces.

– Que el valor de la vivienda no supere UF 4.500 ($160 millones, aproximadamente).

– Finalmente, que la persona no hubiere recibido ningún tipo de subsidio o beneficio estatal para el financiamiento de la vivienda, como el Subsidio DS1 o el DS49.