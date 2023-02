Mañana miércoles 1 de marzo entrará en vigencia el beneficio que busca ayudar a hacer más expedito el acceso a la vivienda propia en Chile: se trata del acceso a un 10% de Garantía Estatal para el pie de los créditos hipotecarios.

El Estado, así, funcionará como garante en el pago de ese pie. Los bancos solicitan actualmente, y en general, un 20%.

Hoy una persona que desea comprar una propiedad tiene que tener al menos el 20% del valor de la propiedad como pie para poder postular a un crédito; y el banco le financia un 80%.

“Y a partir de mañana lo que va a ocurrir es que las personas con sólo un 10% del valor de la propiedad ya van a poder postular al banco, pero ahora con el 10% de la garantía del Estado”, destacó Cristian Ruiz, broker de RE/MAX Centra.

En concreto, los requisitos para acceder al 10% de Garantía Estatal para créditos hipotecarios son:

-Ser persona natural (no empresa, fundación, corporación, etc.).

-Que el crédito sea para financiar una primera vivienda, o sea, no contar con bienes raíces.

-Que el valor de la vivienda no supere UF 4.500 ($160 millones, aproximadamente).

-Que la persona no hubiere recibido ningún tipo de subsidio o beneficio estatal para el financiamiento de la vivienda, como el Subsidio DS1 o el DS49.