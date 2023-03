El Sernac organizó en las distintas regiones del país ferias por el Día Internacional del Consumidor con los servicios de la red de protección a los consumidores y usuarios.

En la oportunidad se profundizó los vínculos con dichas entidades y con las asociaciones de consumidores y de la sociedad civil, presentes también en la actividad.

Lo anterior, para inaugurar la 10° Feria de Servicios, en el marco de la conmemoración de este día.

En la oportunidad estuvieron presentes el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau; la Delegada Presidencial, Constanza Martínez, y el Director Nacional del Sernac, Andrés Herrera; entre otras autoridades.

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, valoró el rol del Sernac en la defensa de los derechos de las y los consumidores, haciendo énfasis en las herramientas de fiscalización ya existentes, además del trabajo de robustecimiento que la cartera está desarrollando a nivel legislativo.

El Director Nacional del Sernac, Andrés Herrera, explicó que la conmemoración del Día Internacional del Consumidor es una fecha especial, que considera a todas las personas.

“Como dijo John F. Kennedy hace 61 años, todos somos consumidores. A diario debemos comprar productos o contratar servicios para satisfacer nuestras necesidades”, indicó Herrera.

En este 𝗗𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝘆 𝗹𝗼𝘀 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗶𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 💡💪🏼 recuerda que puedes acompañarnos en nuestra 𝗙𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗣𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼𝘀, hasta las 13:00 hrs. en Paseo peatonal Bandera, esq. Moneda. ¡Te esperamos! pic.twitter.com/ALmLWk3xax — Sernac – Chile (@SERNAC) March 15, 2023

Avances del Sermac por el Día Internacional del Consumidor

Hoy un 52,4% de los reclamos ingresados al Sernac se resuelven en forma favorable para los consumidores; un 33,5% no son acogidos; y un 10,3% no son respondidos. El resto de los casos fueron tramitados mediante gestiones colectivas, derivados a otras entidades públicas, o no existían antecedentes para tramitarlos.

Además recalcó que se buscará solucionar problemas de larga data, como ocurre con las llamadas publicitarias o spam: “Comenzaremos con el mercado de las telecomunicaciones, convocando a las empresas más importantes del sector a una mesa de trabajo, que tenga objetivo, plazos y resultados claros”.

El Director del Sernac también señaló que se monitoreará de cerca el comercio electrónico para exigir el cumplimiento de la ley y perseguir las responsabilidades de aquellas empresas que no cumplan con lo establecido por la ley.

Como tercer foco de la gestión del Sernac está el despliegue territorial. “Nuestro trabajo es para las personas, pero también con las personas. Donde quiera que estén

y sin importar su origen, edad, género o niveles de ingresos. Todos y todas son nuestra prioridad y por esto que nuestro compromiso es a nivel nacional, en todos los rincones del país”, aseguró Herrera.

El Director Nacional detalló que se trata de un despliegue real, que se materializará en un plan de acción que busca marcar presencia en cada lugar del territorio.