The Last of Us es una de esas franquicias que con tan sólo un par de entregas ha dado mucho de qué hablar en la última década. La primera parte, estrenada en 2013 para PS3, generó un gran revuelo en su momento gracias al excelente trabajo hecho por Naughty Dog, preocupándose no sólo de mostrarnos una buena historia protagonizada por personajes interesantes sino que también de lograr gráficos que lucían muy bien.

Con la llegada de la PS5, la desarrolladora lanzó al mercado la segunda parte de la popular saga, versión que pese a ser un tanto más polémica -Neil Druckmann, productor del juego, debió salir a aclarar que no apeló a la diversidad “solo para quedar bien”– de igual manera dejó muy buenas sensaciones.

Es así como el 2 de septiembre vio la luz el comentado remake de The Last of Us 1 para PS5, entrega que llega para aprovechar todas las bondades de la más reciente consola de Sony. ¿Estará a la altura de las expectativas? Luego de jugarlo por varios días te podemos contar nuestras conclusiones.

Mucho se había hablado sobre si era realmente necesario un remake del primer juego, considerando que ya contaba con una remasterización para PS4. Independiente de esta pregunta, que responderemos al final, lo cierto es que esta versión posee mejoras que resultan demasiado evidentes.

Lo primero está en el aspecto gráfico. Con un abanico mayor de posibilidades, Naughty Dog pudo dotar al juego con la calidad técnica de The Last of Us 2. Uno de los puntos en donde se nota fácilmente es en, por ejemplo, las expresiones de los personajes, lo que le da mayor realismo a la experiencia. En este apartado contarás con dos modos para jugar: resolución 4K nativa a 30 fps

y resolución 4K dinámica a 60 fps.

La iluminación de los escenarios también se ha visto beneficiada, dando como resultado locaciones más detalladas. Los efectos de lluvia o niebla también se han mejorado, fenómenos que impactarán directamente en los personajes, por lo que si pasas por un lugar mojado o con barro, verás como se impregna en las ropas de Ellie o Joel. Lo mismo con la sangre. Eso sí, la imagen es un tanto más sombría que en el juego original.

Dicho de otro modo, esta entrega te permite jugar The Last of Us pero con gráficos del The Last of Us 2. Eso sí, es importante tener presente que en esta ocasión no ha alterado el diseño ni tampoco se han agregado las mejoras en la jugabilidad que sí tuvimos en la segunda entrega. Si esperabas nuevos movimientos, debes saber que esto no se cumplirá.

En ese sentido, si bien es cierto que incluye algunos ajustes al sistema de combate que lo hacen más similar a su secuela, en general todo se mantiene fiel a lo que vimos en el juego original, lo que para algunos se podría hacer un tanto monótono. Por contrapartida, la Inteligencia Artificial ha sido mejorada para evitar momentos un tanto incoherentes que tenían lugar en el primer juego, como cuando pasabas frente a un enemigo y no te veía.

Como no podía ser de otra forma, este remake ha sido adaptado para una mejor performance en cuanto al DualSense, haciendo que sientas en tus manos los movimientos de manera más fiel, lo que podrás corroborar por ejemplo con las caídas en el cemento o mientras usas el arco de Ellie. Esto podrás complementarlo con el audio 3D espacial, usando unos audífonos idóneos, para tener una experiencia aún más inmersiva.

Este remake viene con dos nuevos modos; el primero es el Speedrun que te permite cronometrar tus partidas, cronómetro que se detiene eso sí en las cinemáticas y las transiciones de escena. A su vez, incluye el modo de muerte permanente para dotar de un nuevo grado de dificultad al título, modos que ya estaban en la segunda parte.

Esta entrega posee además otros detalles que los más fanáticos de seguro agradecerán, como la posibilidad de contar con 60 opciones para personalizar a Joel y Ellie. Para esto tendrás que completar la historia del juego.

¿Vale la pena?

Sin duda el remake de The Last of Us es un juego que probablemente no hacía demasiada falta, considerando que ya contamos con una remasterización para PS4. No obstante, su lanzamiento se entiende en el contexto del hype que probablemente se quiere generar con el estreno de la serie basada en la saga, la cual estará protagonizada por Pedro Pascal.

Pese a lo anterior,volver a disfrutar de esta experiencia pero con las bondades que nos entrega la PS5 sin duda te entregará varias horas de diversión. Y es que si bien es cierto que la mayoría ya sabe cómo termina la historia, los detalles que Naughty Dog mejoró en esta versión hace que se sienta fresco.

Si eres de los que espera tener mayores novedades respecto a la entrega original, este juego no es para ti, especialmente considerando su precio. Pero si eres de los que disfruta con los avances gráficos a la hora de probar un título, y si además te consideras un nostálgico, es una opción recomendada. ¿Nunca lo has jugado? Debieras considerarlo seriamente como parte de tu listado de juegos a probar.

El remake de The Last of Us para PS5 ya está disponible en su edición estándar a un precio de US$69.99.