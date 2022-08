Este domingo HBO liberó el primer adelanto de la serie The Last of Us, la cual está inspirada en el videojuego homónimo. Este presenta al chileno Pedro Pascal junto a Bella Ramsey, y Nick Offerman.

Dentro de la trama Pascal interpreta a un hombre llamado Joel Miller, mientras que Ramsey será Ellie, quienes deben arrancar de un inminente desastre que afectará a la humanidad.

En concreto, se trata de dos sobrevivientes de una pandemia que surgió en Estados Unidos, desatada por un hongo que convierte a los humanos en seres caníbales.

Sin ir más lejos, en esta pieza audiovisual se observa a Pascal diciendo una de las frases célebres del juego: “No tienes idea lo que es perder a alguien”.

Pedro Pascal en The Last of Us

La producción cuenta con otros personas secundarios confirmados como Bill y Riley, interpretados por Nick Offerman (de ¿Quién *&$%! son los Miller?) y Storm Reid (Euphoria), respectivamente.

Hace un año Pedro Pascal y Ramsey habían compartido en sus respectivas cuentas de Instagram la primera imagen oficial de la producción. En la fotografía, aparecen ambos mirando hacia una colina en donde cayó un avión.

Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha exacta del estreno de la nueva serie. En un inicio se esperaba que fuera este año, pero lo más probable es que su lanzamiento ocurra en 2023.