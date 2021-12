El pasado 06 de diciembre, en Japón, falleció una de las personas más importantes para la industria de los videojuegos. Se trata de Masayuki Uemura, quien tras seis meses de estudiar todas las consolas del mercado creó la Nintendo Entertainment System (NES) y la Super Nintendo Entertainment System (SNES).

Esto lo informó mediante un tweet Archipel, quienes realizan documentales sobre las mentes más brillantes y la cultura de Japón, y comparten en su canal de YouTube.

Masayuki Uemura, the former lead architect of the NES and SNES, has passed away. He was one of the genius minds behind some of our best game memories. pic.twitter.com/KO43DIGuTt

