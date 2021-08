Varios empleados de la red social Twitter se quejaron de que las críticas del director de diseño eran demasiado agresivas y que debido a esto, muchos han decidido retirarse.

Según la información compartida por The New York Times (NYT), cuando Dantley Davis se unió al equipo de Twitter en 2019, señaló en una conferencia que eran demasiado “agradable” para su gusto y que eso cambiaría.

Davis, quien era el nuevo vicepresidente de diseño de la empresa, le pidió a los empleados realizar un ejercicio que, según él, ayudaría mejorar Twitter. Los trabajadores debían recorrer la sala, felicitándose y criticándose entre ellos mismos. Esto prontamente terminó por hacer llorar a varios asistentes durante la reunión, señalaron tres personas al NYT.

Con frecuencia habló con su personal sobre los desafíos que enfrentó como hombre negro y coreano en la industria de la tecnología. Pero que logró salir adelante pese a todos esos comentarios negativos.

Cuando en ese entonces la jefa de investigaciones de Twitter, Liz Ferrall-Nunge, quien es asiática-estadounidense, habló respecto a la falta de diversidad de la compañía, Davis desestimó sus preocupaciones y le señaló que podría ser más blanca si usase gafas de sol. Luego de esto, Ferrall-Nunge dejó la firma y jamás se refirió públicamente al tema.

Poco tiempo después, la directora de investigaciones más reciente de Twitter, Nikkia Reveillac, compartió su preocupación por el comportamiento “tóxico” de Davis. Poco después, los empleados contaron al NYT que la despidieron de la empresa y le bloquearon sus cuentas laborales.

Frente a las constantes quejas por su conducta, Davis compartió en una nota interna “He estado escuchando y absorbiendo comentarios sobre la cultura y la moral”.

“Amo y respeto profundamente a este equipo, es el equipo más fuerte con el que he trabajado y, sin embargo, está claro que muchos de ustedes no sienten eso por mí. Estoy dando un paso atrás para pensar en mi estilo y enfoque” agregó el director .

Davis compartió en su cuenta de Twitter haber hablado con sus amigos cercanos sobre ir a terapia. “Hablamos de cuánto reprimimos nuestro dolor como hombres y padres negros. Somos toda una generación a la que se le dijo que “aguantara” en lugar de buscar ayuda. La terapia me ha dado nuevas herramientas para superar el trauma y el triunfo”, compartió.

I recently talked about going to therapy with my close friends. We talked about how much we bottle up our pain as Black men and fathers. We are a whole generation that was told to “suck it up” versus seek help. Therapy has given me new tools to work through trauma and triumph. https://t.co/jmHrH1BJ12

— Dantley Davis (@dantley) August 7, 2021