La aplicación de mensajería web, WhatsApp, está probando por medio de una actualización, la nueva función “Modo compañero”, que permitirá utilizar una misma cuenta en varios dispositivos móviles a la vez.

Cabe recordar que esto, hasta ahora, no era posible. Lo más cercano al nuevo servicio para un usuario, era iniciar de manera paralela la función web de WhatsApp en modo escritorio dentro de su dispositivo móvil.

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más demandadas en Google Play Store y App Store de Apple, para descargar en dispositivos móviles, y cuenta con actualizaciones de manera periódica.

Cada una de estas va siempre buscando mejoras para los usuarios. Esta vez, según WaBetaInfo se trata del “Modo compañero”, una función que permitirá vincular una cuenta de WhatsApp existente, a un teléfono móvil adicional.

It's happening: WhatsApp is releasing companion mode on Android beta! 😍

Thanks to the new companion mode, some beta testers can finally link their existing WhatsApp account to an additional mobile phone! 🥳https://t.co/10HJHLRDWC pic.twitter.com/Z1oPgd3u3t

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 13, 2022