Andrés Escala, académico del Departamento de Astronomía (DAS) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, dio un nuevo paso en la comprensión de la existencia en la Tierra tras estudiar el ciclo respiratorio de 16 especies de mamíferos y la esperanza de vida. A su hallazgo lo llamó: “El número de la vida”.

El número de la vida corresponde a la cantidad de ciclos respiratorios que un mamífero realiza a lo largo de su existencia. Este valor sería constante entre las especies estudiadas, situándose en torno a los 400 millones de respiraciones, descubrió Escala.

“El hallazgo prueba que una serie de variables influyen en la esperanza de vida a través de la existencia de este número”, explica Escala, quien es también Ph.D en Astrofísica de la Universidad de Yale (Estados Unidos).

“Este trabajo prueba que una serie de variables, como: la masa corporal, el metabolismo, y la frecuencia cardíaca, están conectadas de manera causal con la longevidad”, agrega Escala.

“Es aproximadamente el mismo número en términos de ciclos respiratorios, por ejemplo: el gato vive -típicamente- el doble que un conejo (18 vs 9 años, diferencia del 100%), pero en ciclos respiratorios ambos van el rango de los 400 millones (495 vs 429, diferencia del 15%)”, explica, siendo en general el mismo número para todas las especies estudiadas, desde ratones hasta jirafas.

Esta diferencia, de medir la esperanza de vida entre años y ciclos respiratorios, es aún más notoria cuando se toma en cuenta otros grupos del reino animal.

“Por ejemplo, las tortugas de Galápagos tienen una esperanza de vida de 177 años alcanzando -en promedio- 280 millones de ciclos respiratorios, si se hace el símil con nuestros “amigos” los perros, estos promedian 310 millones de ciclos, pero solo viven alrededor del 10% que las tortugas. Lo anterior refuerza la conclusión que serían los ciclos respiratorios la unidad clave para medir la extensión de la vida”, agrega.

El número de la vida y las mutaciones

El estudio, adicionalmente, se adentra en la relación entre los ciclos respiratorios y las mutaciones a nivel celular, otro tipo de “número de la vida”. Esta conexión sugiere que el proceso respiratorio, y los subproductos tóxicos generados por él, podrían estar vinculados con las variaciones genéticas que contribuyen al envejecimiento.

El impacto de este descubrimiento podría ser realmente relevante tanto en la ciencia básica como en la aplicada. “Hay dos líneas de trabajo futuro”, señala Escala. “La primera es en ciencia aplicada, para explicar la mortalidad natural de peces en cultivo en la industria pesquera. La segunda es en ciencia básica, donde se podría estudiar sus implicancias para ciertas relaciones ecológicas observadas”, agrega.

El estudio de Escala, quien es también investigador del CATA, utiliza un enfoque innovador para analizar los datos, basándose en los contenidos de otro artículo científico titulado: The impact of the cardiovascular component and somatic mutations on ageing, donde se usaron métodos estadísticos tradicionales para su análisis. Escala, por su parte, utilizó predicciones matemáticas validadas previamente y contrastadas con datos de las 16 especies de mamíferos estudiadas en el artículo mencionado, siendo capaz de explicar todas las tendencias observadas.

La investigación de Escala fue publicada en la última edición de la revista Scientific Reports bajo el título On the Causal Connection in Lifespan Correlations and the Possible Existence of a ‘Number of Life’ at Molecular Level (Sobre la conexión causal en las correlaciones de la duración de la vida y la posible existencia de un «número de vida» a nivel molecular).