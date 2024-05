Los tsunamis de lagos son poco frecuentes y han ocurrido mayormente en lugares remotos del mundo, en especial en zonas donde se ubican glaciares, pero ahora, con el cambio climático y el calentamiento de la Tierra, son “un peligro emergente”, dicen los expertos.

El geólogo Bretwood Higman, de Ground Truth Alaska, participó en la reunión anual de la Sociedad Sismológica de América (SSA), donde discutió la importancia de evaluar los sitios que son propensos a este tipo de catástrofes.

“Esto es algo que históricamente ha sido un evento bastante raro, pero en los últimos años hubo un número realmente sorprendente de estos“, dijo Higman.

Los tsunamis de lagos se producen cuando las temperaturas altas derriten parte de los glaciares y esto debilita las paredes del valle que sostiene el hielo, generando deslizamientos de Tierra en dirección hacia las masas de agua.

Un ejemplo de esto fue el tsunami del lago Elliot Creek, que ocurrió en Columbia Británica. De acuerdo con EurekAlert!, allí se produjo un deslizamiento de tierra de unos 18 millones de metros cúbicos de volumen y el tsunami avanzó más de 100 metros.

En esa ocasión, el tsunami sólo afectó a peces y árboles que había cerca del lago, pero no hubo humanos heridos debido a que ocurrió en una zona remota. Sin embargo, Higman dice que hay prepararse para eventos como estos cerca de poblados y lugares más habitados.

In late 2020, a landslide in a remote British Columbia valley triggered a tsunami and massive debris flow that killed an entire generation of salmon and devastated their habitat .

In Elliot Creek, recovery could take decades.

via @HakaiInstitute:https://t.co/5wSB9Ct5SM pic.twitter.com/GvR9ElYHy3

— Hakai Magazine (@hakaimagazine) April 1, 2022