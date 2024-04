Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió ayer la costa central oriental de Taiwán, a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Hualien, y durante las últimas horas en Chile dos sismos azotaron las cercanías de Concepción: uno de magnitud 5,1 a eso de las 03:35 horas, y otro de magnitud 5,2 a las 10:51 horas.

Los taiwaneses cercanos al epicentro describieron sacudidas del suelo entre intensas y violentas durante el sismo, lo bastante fuertes como para que resultara difícil permanecer de pie o conducir un vehículo. Al parecer, se sintió en todo el país, así como en la vecina China.

Esto es lo que sabemos hasta ahora del sismo en Taiwán, y si es probable que haya influido los ocurridos en Chile.

De momento, las estimaciones sugieren que la ruptura del terremoto comenzó entre 10 y 40 kilómetros bajo la superficie terrestre.

Un sismo a menor profundidad suele producir sacudidas más fuertes que uno de mayor profundidad, por lo que es más probable que provoque daños en los edificios cercanos, explica Dee Ninis sismóloga de la Universidad de Monash, Australia.

“Los últimos análisis de los datos de este terremoto sugieren que el sismo se situó en el extremo menos profundo de este intervalo y que, probablemente, produjo una ruptura que rompió la superficie. Los datos de la superficie terrestre obtenidos por satélite nos darán más información sobre la deformación del suelo en los próximos días”, acota.

La ruptura del terremoto se produjo en una falla inversa. En estos casos, el sismo levanta un lado de la corteza terrestre con respecto al otro, lo que puede producir un desplazamiento vertical del fondo oceánico y generar un tsunami.

Seismic waveforms from the M7.3 earthquake at ~20 km depth (prelim.) just offshore of Hualien, Taiwan ~20 mins ago. These waveforms took ~10 mins to arrive at our seismic recorders in southeast Australia. pic.twitter.com/QhCxdQEW9M

— Dr. Dee Ninis (@DeeNinis) April 3, 2024