Un equipo de científicos de Estados Unidos y Países Bajos halló una nueva especie de murciélago extinto clasificada como la más antigua que jamás se descubrió. El mamífero habitó el actual territorio de Wyoming, en Estados Unidos, hace unos 52 millones de años.

El estudio respalda la idea de que los murciélagos se diversificaron rápidamente en varios continentes durante ese tiempo. Dirigido por investigadores del Museo Americano de Historia Natural y el Centro de Biodiversidad Naturalis en los Países Bajos, el estudio se publicó en la revista PLOS ONE.

Existen más de 1.460 especies vivas de este mamífero volador que se encuentran en casi todas las partes del mundo, con la excepción de las regiones polares y algunas islas remotas.

En la Formación Green River de Wyoming, un notable depósito de fósiles del Eoceno temprano, los científicos han descubierto más de 30 fósiles de murciélagos en los últimos 60 años, pero hasta ahora se creía que todos representaban las mismas dos especies.

🦇New species alert! Researchers, including Museum Curator @Nancy_Bat, have described a new species of extinct bat. The newly described bat fossils date back to 52 million years ago—representing the oldest bat skeletons ever found.

➡️More: https://t.co/FMmhsdFhF9 pic.twitter.com/6EjYeDmQRz

— American Museum of Natural History (@AMNH) April 13, 2023