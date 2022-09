El rover Zhurong de China encontró indicios de lo que pudieron haber sido “inundaciones catastróficas” bajo la superficie de Marte. Así lo expone un análisis publicado en la revista Nature, que recopila los datos del vehículo espacial.

Los científicos concluyen que pudieron existir 2 grandes inundaciones que tuvieron lugar en la zona inexplorada en la que aterrizó Zhurong en 2021, conocida como: Utopia Planitia.

Esta es una zona ubicada en el hemisferio norte del planeta rojo y constituye una extensa llanura. Allí los científicos sugieren que hubo “sedimentación por inundación hidráulica episódica”, dice el paper.

Estas conclusiones serían el primer resultado de la cámara de radar del rover Zhurong, que está diseñada para explorar la superficie marciana, pudiendo alcanzar hasta 100 metros de profundidad.

Pero esta no es la primera vez que se teorizan grandes cantidades de agua en Utopia Planitia, Nature apunta que “la historia de las vastas llanuras en el hemisferio norte de Marte, han desconcertado a los científicos”.

Otros estudios, señalan que grandes cantidades de agua o hielo alguna vez fueron parte del paisaje del lugar. De hecho, “las observaciones desde el espacio han identificado depósitos sedimentarios que sugieren que la región fue una vez un antiguo océano o sumergida por grandes inundaciones”, dice el medio.

Así mismo, las características geológicas que se han podido obtener de la zona hasta ahora respaldan en cierta medida estas hipótesis. Por ejemplo, en mayo el rover chino encontró minerales hidratados que podrían haberse formado por el paso del agua.

El rover Zhurong de China es parte de la misión Tianwen-1 y se lanzó el pasado 23 de julio de 2020 para insertarse en la órbita marciana el 10 de febrero de 2021. Ese mismo año aterrizó en el planeta convirtiendo a China en el segundo país en tocar suelo marciano.

Video from Mars taken by #Zhurong #Tianwen1 Mars Rover. New video and images include 3D stereo of supersonic parachute deployment, landing process, sound of the rover driving away from lander, rover maneuver and panorama in a distance from lander. HD Full: https://t.co/q8vGOWUxjG pic.twitter.com/eBUbPnvS81

— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) June 27, 2021