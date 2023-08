Si la Luna es un lugar inhóspito, su polo sur es mucho peor, puesto que con poca luz solar sus temperaturas son gélidas y además tiene un paisaje bastante hostil. Pero ahora, la misión Chandrayaan 3, de la India, registró los primeros elementos del suelo en esta zona y entre ellos se confirmó la presencia de azufre.

Cabe recordar que la semana pasada, la India logró con éxito enviar y alunizar un módulo espacial en la superficie del polo sur de la Luna, convirtiéndose en el primer país que logra esta hazaña. Además, desplegó un rover (vehículo espacial) que estará recorriendo el área por aproximadamente 14 días terrestres, que corresponden a un día lunar.

La tarde del lunes, la agencia espacial india ISRO informó detalles de las primeras observaciones del rover, que con el instrumento de espectroscopia de descomposición inducida por láser (LIBS) realizó las primeras mediciones “in situ” de los elementos que componen la superficie lunar en el polo sur del satélite.

“El instrumento LIBS, a bordo del rover, confirma sin ambigüedades la presencia de azufre (S) en la superficie lunar cerca del polo sur“, anunció ISRO en su cuenta de Twitter (X). Pero, ¿por qué es importante?

Resulta que, confirmar la presencia de azufre en el polo sur de la Luna será de suma importancia para entender su geología y disipar dudas sobre la composición de este objeto que orbita la Tierra.

De acuerdo con los astrónomos que indagan la geología lunar, si hay azufre en las rocas volcánicas de la Luna, significa que puede haber sulfuro de hierro en su interior rocoso. Asimismo, una investigación previa teoriza que en esta zona quedaron los metales preciosos bajo tierra después de que la Luna se formó.

Por otro lado, el rover también detectó la presencia de aluminio, hierro, calcio, cromo, titanio, manganeso y silicio. Mientras que se están llevando a cabo mediciones para detectar hidrógeno.

Chandrayaan-3 Mission:

In-situ scientific experiments continue …..

Laser-Induced Breakdown Spectroscope (LIBS) instrument onboard the Rover unambiguously confirms the presence of Sulphur (S) in the lunar surface near the south pole, through first-ever in-situ measurements.… pic.twitter.com/vDQmByWcSL

— ISRO (@isro) August 29, 2023