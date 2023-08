El rover lunar Pangrayan, de la India, ya se encuentra realizando sus primeros recorridos en la superficie de la Luna después del exitoso alunizaje de la misión Chandrayaan 3 que se concretó la semana pasada.

Cabe recordar que, esta hazaña posicionó a India como el primer país de la historia en llegar con éxito al Polo Sur de la Luna y asimismo quedó como el cuarto en llegar a la superficie del satélite.

Ahora, la misión espacial está comenzando sus primeras tareas después de que el rover saliera del módulo de Chandrayaan 3 para explorar la superficie de la Luna por unos 14 días, que corresponden a un día lunar exactamente.

Sin embargo, a pocos instantes de haber iniciado su marcha, el pequeño vehículo espacial se topó con un peligroso obstáculo, que pudo ser mortal para su estructura y funcionamiento.

Se trata de un cráter de gran tamaño con el que se topó el rover y por el que tuvo que reajustar su camino, para evitar problemas. Según informó la agencia espacial india ISRO, el vehículo logró acercarse a unos 3 metros de esta hendidura y después se le ordenó marchar hacia otra zona.

“el rover se encontró con un cráter de 4 metros de diámetro situado 3 metros por delante de su ubicación. Se ordenó que volviera sobre el camino. Ahora se dirige con seguridad por un nuevo camino”, informó el organismo a través de Twitter.

Chandrayaan-3 Mission:

On August 27, 2023, the Rover came across a 4-meter diameter crater positioned 3 meters ahead of its location.

The Rover was commanded to retrace the path.

It's now safely heading on a new path.#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/QfOmqDYvSF

— ISRO (@isro) August 28, 2023