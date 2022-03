Cuando vemos los videos que llegan desde la zona donde la invasión rusa se materializó, comprobamos que el conflicto ha tomado tintes aberrantes. Fedor, el robot humanoide ruso que también dispara y podría llegar a Ucrania, da una idea de la situación, así como del nivel de preparación del Kremlin, sobre este combatiente controlado por realidad virtual, a través de un casco.

Se trata de una tecnología que el gobierno de Vladimir Putin prueba en el espacio. Allá, donde lo inhóspito no tiene idea de los planes terrícolas y donde los líderes mundiales pasan desapercibidos, pero el entrenamiento que destinan tiene una clara estrategia.

Precisamente, en ese terreno neutral, es que Rusia planea sus pruebas combinadas por humano y máquina.

El robot humanoide, que también dispara, es controlado por un casco. El militar o responsable a cargo, tiene la tarea de hacerlo imitar movimientos que sólo el hombre es capaz de realizar en pleno conflicto bélico.

El ministro de defensa ruso, Serguéi Shoigú, daba idea de su existencia, asegurando que era una prueba, pero sin dejar de hacer sentir su poderío. Eso fue en 2021, cuando la invasión a Ucrania era temida por muchos, pero premeditada por pocos.

Fedor, el robot humanoide ruso que controlado por un casco, era una de las estrategias que la cartera de defensa rusa presentaba al mundo hace un año, pero pasó desapercibida en medio de la pandemia.

“La producción en serie de robots de combate ya ha comenzado, pero no son modelos experimentales, sino robots que incluso pueden exhibirse en películas de ciencia ficción, ya que son capaces de actuar de forma autónoma”, aseguraba el ministro Shoigú.

En Youtube y Twitter, hasta donde llegó una muestra audiovisual de la capacidad de este robot militar, se observan sus alcances-literales.

En un video breve, a Fedor se le puede ver disparando a objetivos concretos con una destreza casi humana. Figura, al lado, un hombre que lo controla por medio de un casco virtual. Los movimientos que el humanoide hace, dependen de dicho centro de comando, pero también obra de forma autónoma.

Las instalaciones suponen una locación de entrenamiento que da una idea de los planes rusos en materia militar. No sólo el hombre serviría a los propósitos. La combinación de ambos, era y ha sido siempre el plan, según el sitio sNIITochMash’s.

Video of TsNIITochMash's Fedor robot firing on targets with a pair of Glocks.https://t.co/TMORLE44Y1 pic.twitter.com/TNSV0Ii4iQ

— Rob Lee (@RALee85) April 14, 2021