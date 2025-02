El K-pop arrasó este año en la música y en los rankings de Billboard, siendo las mujeres que lideran la escena. Por eso, se acaba de confirmar el esperado evento Billboard Women in Music 2025, que celebrará el impacto femenino en la industria.

“Billboard Women in Music 2025 celebra a las increíbles mujeres que continúan impulsando la innovación, inspirando el cambio y remodelando el futuro de la música”, dijo Dana Droppo, directora de marca de Billboard, en un comunicado.

Y en esta edición, dos grandes representantes del género serán reconocidas; JENNIE, solista y miembro de Blackpink, y el grupo aespa.

La ceremonia se llevará a cabo el sábado 29 de marzo en el YouTube Theater de Hollywood Park, en Inglewood, California. Y como si esto no fuera suficiente, la increíble Laverne Cox, será la anfitriona de la noche.

¿Qué artistas serán homenajeados en los Billboard Women in Music 2025 de K-pop?

Grupo del Año: aespa

Las chicas de aespa no dejaron de romperla este año. Recientemente, llevaron su energía a los escenarios con una gira mundial que incluso las trajo a Chile.

Con sus últimos éxitos como “Supernova”, “Armageddon” y “Whiplash”, encendieron las listas y marcaron un nuevo hito en la historia del K-pop, siendo el primer grupo femenino en colocar seis álbumes en el Top 50 del Billboard 200.

Premio Fuerza Global: JENNIE

Desde Blackpink hasta su carrera en solitario, JENNIE ha conquistado los charts y los escenarios de todo el mundo, siendo una Global It Girl (expresión que se utiliza en celebridades que poseen mucha influencia en grupo de personas).

Ahora, mientras se alista para el lanzamiento de su esperado álbum debut “Ruby” el próximo 7 de marzo, ya está causando sensación con hits como “Love Hangover”, “Mantra” y “You & Me”.

Otros artistas que serán homenajeados en los Billboard Women in Music 2025

Compositora del Año: Gracie Abrams

Con solo 25 años, esta talentosa cantante ha conquistado a sus fans con letras que cuentan historias y emocionan.

Su impacto en la música ya es innegable, logrando su primer top 10 en el Hot 100 con “That’s So True”, que alcanzó el puesto número 6, logro impresionante para una artista en ascenso.

Premio Revelación: Ángela Aguilar

Con solo 21 años, la hija de Pepe Aguilar está dejando su propia huella en la industria musical. En poco tiempo, ha construido una carrera sólida, lanzando tres álbumes que muestran su talento y esencia, “Primero Soy Mexicana” (2018), “Mexicana Enamorada” (2021) y su más reciente producción, “Bolero” (2024).

Premio al Impacto: Tyla

La talentosa Tyla hizo historia con su hit “Water”, que se ha convertido en una de las mayores representantes de la influencia musical de África a nivel global. Su impacto sigue creciendo, llevando su estilo y esencia a escenarios de todo el mundo.

Premio Ícono: Erykah Badu

Con una carrera que abarca décadas, esta cantante, compositora y reina del neo-soul ha dejado una huella imborrable en la música, inspirando a artistas de todos los géneros.

Sus innumerables éxitos, como “Love of My Life (An Ode to Hip Hop)” y “Bag Lady”, se han convertido en clásicos atemporales que siguen marcando generaciones.

Premio Powerhouse: GloRilla

En octubre, GloRilla lanzó su esperado álbum debut, “Glorious”, que debutó en el puesto número 5 del Billboard 200.

Pero eso no es todo, también hizo su gran entrada en Saturday Night Live y sumó un par de nominaciones al Grammy en las categorías de Mejor Canción de Rap y Mejor Interpretación de Rap por su himno “Yeah Glo!”.

Premio a la rompedora de reglas: Megan Moroney

En 2024, Moroney no solo lanzó su álbum “Am I Okay?”, sino que también sorprendió a sus fans con un regalo especial, el EP navideño “Blue Christmas…duh”.

Premio a la creadora de éxitos: Meghan Trainor

Trainor no es ajena a los éxitos, con canciones como “All About That Bass”, “Dear Future Husband”, “Made You Look” y más en su discografía. Más recientemente, está causando sensación con su último lanzamiento, “Criminals”.

Premio a la estrella en ascenso otorgado por Honda Stage: Muni Long

Muni Long ha tenido un año de gran éxito gracias a “Made for Me”, que alcanzó el puesto número 8 en la lista Hot R&B/Hip-Hop Songs de Billboard y el número 20 en el Hot 100.

Más detalles respecto al evento

Todavía falta por conocer la lista de presentadores, artistas invitados y, por supuesto, quién se llevará el título de Mujer Billboard del Año 2025.

Respecto a la venta de entradas, el 12 de febrero a partir de las 13:00 horas del Este de Estados Unidos, se podrá comprar una cantidad limitada de boletos, anticipadas con el código WIM25.

La venta al público general, comenzará el jueves 13 de febrero, al 13:00 horas del Este de EE.UU. a través de Ticketmaster aquí. Los precios comienzan en 89 dólares, es decir, 84.761 pesos chilenos.