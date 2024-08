Linkin Park finalmente se pronunció sobre la cuenta atrás de cuatro días que culminó este miércoles sin anuncios.

En sus redes sociales, la banda liderada por Mike Shinoda y en hiatus desde la muerte de su vocalista Chester Bennington en 2017 confirmó que el 5 de septiembre se hará un anuncio.

“Sé parte de algo”, anticiparon.

Be part of something. September 5th. https://t.co/81TjG5cyAZ pic.twitter.com/XQAKqkB9Zr

— LINKIN PARK (@linkinpark) August 29, 2024